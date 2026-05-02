Pandilleros MS-13 atacaron con machete a 6 jugadores de fútbol: sentencia en Nueva York

Pedro Martínez Velásquez y Kelvin Martínez, miembros de la pandilla Hempstead Locos Salvatruchas (HLS), perteneciente a la Mara Salvatrucha (MS-13), fueron sentenciados a 12 años de prisión por agredir a seis víctimas con cuchillos y un machete en un campo de fútbol y a dos víctimas en el estacionamiento de una lavandería en Long Island (NY) en el otoño de 2024.

Los acusados, ambos de 19 años, se habían declarado culpables el 24 de febrero de 2026 ante la jueza Joy Watson, de los cargos de intento de homicidio, conspiración y agresión. Tras cumplir la sentencia en prisión estarán cinco años bajo supervisión.

«Mi oficina ha trabajado durante años para erradicar la violencia de la MS-13 de nuestras comunidades, desmantelando a su cúpula de liderazgo y poniendo a los pandilleros tras las rejas. Hoy, otros dos miembros de los Hempstead Locos Salvatruchas se unirán a ellos en prisión por participar en una serie de brutales agresiones con cuchillos y machetes en espacios públicos, las cuales dejaron gravemente heridas a ocho personas», declaró el Fiscal de Distrito de Nassau, Anne T. Donnelly, en un comunicado. «Nunca permitiremos que la MS-13 se apodere de nuestras comunidades. Trabajando en conjunto con nuestros socios de las fuerzas del orden continuaremos erradicando a esta despiadada pandilla y protegiendo a los residentes del condado de Nassau».

Según la fiscalía, el primer ataque brutal sucedió el 20 de octubre de 2024, aproximadamente a las 4:25 p.m., cuando Velásquez, Martínez y varios co-conspiradores imputados agredieron a seis víctimas con cuchillos y un machete mientras éstas jugaban al fútbol a plena luz del día en el Kennedy Memorial Park, en Hempstead.

Un video de vigilancia mostró a Velásquez y a Martínez saltando la cerca que rodea el campo de fútbol y acercándose a las víctimas. Acto seguido comenzaron a patear y golpearlas. Luego usaron un cuchillo y un machete.

Las seis víctimas —cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 51 años—, resultaron con graves lesiones. Uno de los hombres fue apuñalado en la caja torácica, lo que requirió la extirpación de la vesícula biliar y la reparación del diafragma y el hígado. Velasquez y Martínez huyeron tras el ataque, subiendo al vehículo de otro co-conspirador.

Más tarde, una orden de registro del auto de huida permitió hallar un cuchillo con una empuñadura en forma de águila que tenía grabadas las letras “MS”.

Dos meses después: 2do ataque

El 18 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 8:48 p.m., Velasquez, Martínez y otros co-conspiradores imputados atacaron a dos víctimas con tubos blancos y un machete mientras estas se encontraban estacionadas frente a un establecimiento “Super Laundromat”, en Uniondale.

Un video grabó a Martínez pateando en el pecho a otra víctima mientras intentaba huir, y sujetándola mientras otro miembro de la pandilla MS-13 blandía un machete y la cortaba en repetidas ocasiones. Otro hombre fue golpeado con un tubo blanco y sufrió una laceración profunda en la frente, además de múltiples cortes en el cuerpo.

Los agresores se identificaron como miembros de la pandilla MS-13 y declararon que iban a matar a las víctimas. Ambos acusados ​​fueron localizados y detenidos a pocas cuadras del lugar del incidente, aproximadamente 15 minutos después de la comisión del segundo ataque.

Long Island y Queens son áreas con alta presencia pandillera, donde se le atribuyen docenas de ejecuciones y desapariciones. Los grupos están asociados con reclutar jóvenes, mayormente de origen latino. Operan mediante la intimidación y la violencia, incluyendo el homicidio y el enriquecimiento de sus miembros y asociados mediante actividades delictivas, como allanamientos de morada, robo de armas de fuego, joyas, dinero en efectivo y otros artículos de valor, y la venta de narcóticos.

En marzo de este año Herberth “Kepa” Rodríguez y Elías “Rebelde” Martínez Villanueva, miembros de la pandilla 18th Street, fueron declarados culpables de ejecutar a un hombre que creían pertenecía a la rival Mara Salvatrucha (MS-13), mientras se encontraba sentado en la parte trasera de un taxi en Queens (NYC).

En 2022 la joven Leniz Escobar, conocida como “La diablita”, fue sentenciada a 50 años de prisión por atraer a cuatro jóvenes a una emboscada mortal a machetazos en Long Island (NY).