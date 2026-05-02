Si inviertes $250,000 a los 60 años, esto recibirías cada mes

Puedes hacer una inversión con más de 60 años que te permite recibir más de $1,100 al mes de por vida. Ese es el ingreso que puede generarte una inversión de $250,000. En un contexto donde el Seguro Social no alcanza para cubrir todos los gastos del retiro, este tipo de inversión fija es una alternativa sólida para personas que han ahorrado y buscan estabilidad sin depender del mercado.

Por qué el Seguro Social ya no alcanza para retirarse

El beneficio promedio del Seguro Social en 2026 es de $1,976 al mes, $23,712 al año, según la Administración del Seguro Social (SSA). Sin embargo, en promedio las personas retiradas necesitan entre $50,000 y $60,000 al año para cubrir sus gastos básicos, lo que deja un déficit importante entre ingresos y costo de vida (más del 50% del gasto real de retiro), según estimaciones de la propia SSA.

La brecha que queda, entre el monto que entrega el gobierno y el costo de vida, es la que la gente tiene que cubrir con sus ahorros que dependen del mercado, en el mejor de los casos, o bien volver a trabajar.

Por ello, una inversión que entrega una anualidad fija ayuda de una manera muy sencilla y segura: un cheque mensual que no fluctúa sin importar lo que haga la bolsa y sin que tengas que hacer algo más.

Cuánto pagaría una anualidad de $250,000 a los 60 años

De acuerdo con un análisis de CANNEX Financial Exchanges publicado por CBS News, una anualidad fija inmediata de $250,000 contratada a los 60 años generaría los siguientes pagos mensuales:

Para un hombre:

Vida única: $1,325 al mes

$1,325 al mes Vida + garantía de 10 años: $1,295 al mes

$1,295 al mes Vida + garantía de 20 años: $1,238 al mes

$1,238 al mes Vida conjunta (misma edad): $1,205 al mes

$1,205 al mes Período cierto de 20 años: $1,115 al mes

Para una mujer:

Vida única: $1,258 al mes

$1,258 al mes Vida + garantía de 10 años: $1,230 al mes

$1,230 al mes Vida + garantía de 20 años: $1,183 al mes

$1,183 al mes Vida conjunta (misma edad): $1,138 al mes

$1,138 al mes Período cierto de 20 años: $1,115 al mes

La diferencia entre hombres y mujeres en la modalidad de vida única es de $67 dólares al mes, equivalente a casi $800 dólares al año. Esto se debe a que las aseguradoras ajustan los pagos a la baja para las mujeres porque estadísticamente viven más tiempo, y tienen que desembolsar una mayor cantidad de pagos.

¿Cuál es la mejor opción en este modelo cuando tienes el dinero para invertir?

La modalidad de vida única paga más cada mes, pero cesa cuando muere el titular y no queda algo para los herederos o el cónyuge. La modalidad vida + período cierto garantiza que, si el titular fallece antes de que venza el plazo, los pagos continúan para un beneficiario designado, aunque el monto mensual es menor.

Una tercera alternativa es la opción conjunta, que extiende la cobertura a la pareja mientras uno de los dos siga vivo. Si bien es la que ofrece el pago mensual más bajo, la aseguradora asume mayor riesgo de longevidad. Para una familia hispana donde el cónyuge sobreviviente depende del ingreso compartido, esta puede ser la diferencia entre estabilidad y crisis financiera en los últimos años de vida.

Por qué comprar a los 60 años genera una mensualidad menor que a los 70

Comprar una anualidad a los 60 implica que la aseguradora está obligada a hacer pagos mensuales durante más años. Si el mismo monto se invirtiera a los 65 o 70, el cheque mensual sería notablemente más alto, porque el período de pago esperado se reduce considerablemente.

Esto significa que quienes tienen otros ingresos y puedan esperar recibirán un rendimiento mayor por el mismo dinero. Quien necesite flujo garantizado de inmediato, a los 60, tiene esta opción disponible con números reales.

Anualidad sí, pero no como única solución

Una anualidad de $250,000 que genera $1,200 al mes, sumada al beneficio promedio del Seguro Social de $1,976, daría un ingreso combinado de aproximadamente $3,176 dólares mensuales, es decir, unos $38,000 anuales. Sin embargo no es suficiente todavía: para cubrir el gasto promedio de retiro de $50,000 a $60,000 al año, faltan todavía entre $12,000 y $22,000 dólares anuales.

Este cálculo muestra que una anualidad no es la solución definitiva. Annuity.org señala que cubrir los gastos esenciales con ingresos garantizados es la estrategia base que recomiendan los asesores financieros, reservando los activos más líquidos para imprevistos y gastos variables.

Otro inconveniente es la falta de liquidez: una vez que entregas tu ahorro a la aseguradora, ese dinero deja de estar disponible para emergencias o herencias, salvo que el contrato lo contemple explícitamente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre planes de retiro con mensualidad fija

¿Qué es una anualidad fija inmediata y cómo funciona?

Es un contrato con una aseguradora en el que entregas una suma global (en este caso $250,000) y la compañía te paga una cantidad fija cada mes de por vida o durante un período determinado. No depende de los mercados y el monto se fija al momento de firmar el contrato.

¿Una anualidad afecta mis beneficios del Seguro Social?

No. Los ingresos de una anualidad no reducen ni afectan el monto de los beneficios del Seguro Social. Ambos pueden recibirse simultáneamente sin penalización.

¿Es mejor comprar la anualidad a los 60 o esperar a los 65?

Esperar genera pagos mensuales más altos por el mismo capital, porque la aseguradora proyecta menos años de pagos. Si tienes otros ingresos, esperar puede rendir más. Si necesitas ingreso garantizado de inmediato, los 60 es una opción viable.

¿Qué pasa con el dinero si fallezco antes de recuperar lo invertido?

Depende de la modalidad elegida. Con vida única, los pagos se detienen sin devolución. Con período cierto o vida conjunta, los pagos continúan para un beneficiario hasta que venza el plazo o fallezca el segundo titular.

¿Cuántas compañías debo consultar antes de contratar una anualidad?

Los expertos recomiendan cotizar al menos tres aseguradoras distintas y trabajar con un asesor financiero. Las tasas varían significativamente entre compañías, y el monto mensual puede cambiar varios cientos de dólares.

Conclusión

Una anualidad fija para el retiro: es una herramienta de conversión de riesgo. Quien llega a los 60 con $250,000 ahorrados y le preocupa mantener un nivel mínimo de ingreso, tiene en este instrumento una respuesta concreta y segura.

La pregunta que queda abierta es si el entorno actual de las tasas de interés seguirá siendo tan favorable en los próximos años. Esa ventana, según los datos disponibles en 2026, todavía está abierta.

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