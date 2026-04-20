Por qué la mayoría de los hispanos en EE.UU. no logra ahorrar y qué puedes hacer desde hoy

Millones de familias hispanas en Estados Unidos están en la misma situación financiera: trabajan duro, pagan renta, envían remesas, pero no logran ahorrar ni $400 dólares para una emergencia. Esta carencia financiera no se debe solo a un tema de disciplina financiera. Es el resultado de sueldos que no alcanzan, rentas históricamente altas y un sistema que les cobra más por tener menos.

Según el Pew Research Center, solo un tercio de los latinos dice tener un fondo de emergencia suficiente para cubrir tres meses de gastos, muy por debajo de otros grupos raciales. Como consecuencia, para muchas familias, cualquier imprevisto como una llanta rota, una enfermedad, una hora menos en el cheque, deriva de inmediato en deuda.

La renta se come el cheque

De acuerdo con la Oficina del Censo, casi la mitad de los hogares que rentan en Estados Unidos dedica más del 30% de sus ingresos solo a cubrir su gasto de vivienda, el umbral que los expertos consideran “costo excesivo”. Pero entre hogares hispanos, ese porcentaje sube: más del 53% de los latinos que rentan están ahogados por este rubro.

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Esto significa que, después de pagar alquiler, servicios, gasolina y comida, el margen para ahorrar es mínimo. Muchos hogares latinos enfrentan además gastos que otras familias no tienen con la misma intensidad: envío de remesas a sus familias en sus países de origen, apoyo a familiares mayores y costos migratorios que absorben cualquier intento de guardar dinero.

Salarios más bajos y menos estabilidad

La brecha no es solo de gastos, también de ingresos. Según la Reserva Federal, el patrimonio mediano de un hogar blanco es aproximadamente cinco veces mayor que el de un hogar hispano. Esa diferencia se debe a salarios más bajos, menor acceso a empleos con beneficios y menos planes de retiro patrocinados por el empleador.

Un análisis sobre la riqueza latina indica que, aunque el patrimonio de los hogares hispanos ha crecido más rápido que el de otros grupos en la última década, parte importante de ese avance se queda en el valor de la vivienda y no en ahorros líquidos para hacer frente a imprevistos.

“Los hogares latinos siguen enfrentando ingresos más bajos y trabajos menos estables, lo que complica construir un colchón de emergencia”, indicó un reporte de ALPFA Boston en 2024.

Sin banco o con cuenta mínima: ahorrar es más caro

El acceso al sistema financiero también es parte de la diferencia. La última encuesta nacional de hogares sin banco de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) encontró que los hogares hispanos siguen siendo más del doble de propensos a estar “unbanked” o “underbanked” que los hogares blancos. En términos simples, muchos latinos no tienen cuenta bancaria o solo la usan al mínimo.

Esto obliga a recurrir a casas de cambio, servicios de “check cashing” y prestamistas con intereses muy altos, que erosionan cualquier excedente en sus finanzas. El informe de UnidosUS sobre salud financiera latina señala que 35% de los latinos no tiene nada ahorrado y que 62% dispone de $400 dólares o menos para una emergencia inmediata.

“Cuando una familia paga cargos por cada cheque y enfrenta intereses altos en sus deudas, ahorrar no es una opción real, es un lujo”, sostuvo la organización en su segundo reporte de banca y salud financiera.

Lo que sí puedes hacer hoy, aunque el margen sea pequeño

Aun con poco espacio en el presupuesto, hay pasos concretos que pueden marcar diferencia:

Empezar con metas muy pequeñas: reservar 5 o 10 dólares por semana en una cuenta separada. No parece mucho, pero crea el hábito y rompe la idea de que solo se ahorra con grandes cantidades.

reservar en una cuenta separada. No parece mucho, pero crea el hábito y rompe la idea de que solo se ahorra con grandes cantidades. Automatizar el ahorro: Pedir al banco o a la “credit union” que transfiera automáticamente una cantidad fija a una cuenta de ahorro cada día de pago. Lo que no se ve, no se gasta.

Pedir al banco o a la “credit union” que transfiera automáticamente una cantidad fija a una cuenta de ahorro cada día de pago. Lo que no se ve, no se gasta. Usar cuentas de bajo costo: Cooperativas de crédito y bancos comunitarios en barrios latinos ofrecen cuentas sin cuota mensual ni saldo mínimo; cambiar de institución puede reducir comisiones y liberar dinero para ahorrar.

Cooperativas de crédito y bancos comunitarios en barrios latinos ofrecen cuentas sin cuota mensual ni saldo mínimo; cambiar de institución puede reducir comisiones y liberar dinero para ahorrar. Aprovechar educación financiera gratuita: Varios estados han destinado fondos específicos para talleres de finanzas personales dirigidos a comunidades de bajos ingresos.

“Cuando las familias entienden cómo funcionan las cuentas, los intereses y el crédito, pueden tomar decisiones que les ahorran cientos de dólares al año”, señaló la gobernadora Kathy Hochul al anunciar fondos para programas de educación financiera en 2024.

No todo es disciplina: se necesitan cambios de política

Sin embargo, aliviar la situación financiera de las familias latinas no depende solo del esfuerzo individual. En su agenda “Money in Your Pockets”, la gobernadora Hochul incluyó medidas como créditos fiscales para familias trabajadoras, alivios en facturas de servicios y apoyo a vivienda asequible, que pueden liberar un poco de espacio en el presupuesto mensual.

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La Reserva Federal ha advertido que la falta de ahorro de emergencia entre latinos y afroamericanos aumenta el riesgo de que una recesión golpee con más fuerza a estas comunidades. La situación actual es delicada, con inflación elevada (3.3% en marzo 2026 de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales) e incrementos en el costo de vida.

Sin políticas que aborden el alto costo de la vivienda, la salud y la educación, pedirle a las familias que ahorren más equivale a pedirles que hagan milagros con el mismo cheque.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre ahorro en la comunidad hispana

¿De verdad la mayoría de los hispanos no tiene ahorros?

Estudios indican que entre un tercio y la mitad de los hogares latinos no tiene ningún ahorro disponible y que la mayoría no cuenta con un fondo de emergencia para tres meses de gastos.

¿Es solo falta de educación financiera o también de ingresos?

Ambas cosas influyen, pero los datos muestran que el principal problema es falta de margen: una parte muy alta del ingreso se va en renta, comida, transporte y deudas.

¿Qué monto debería ahorrar una familia hispana promedio?

Los expertos recomiendan un fondo equivalente a tres a seis meses de gastos básicos. Para muchas familias esto es inalcanzable de inmediato, pero se puede empezar con 5 o 10 dólares por semana.

¿Vale la pena ahorrar si tengo muchas deudas?

Especialistas sugieren combinar un pequeño ahorro de emergencia con el pago de deudas. Sin ningún ahorro, cualquier imprevisto obliga a endeudarse más.

¿Qué herramientas puedo usar para un ahorro si gano poco?

Cuentas de ahorro en cooperativas de crédito, apps que redondean compras y guardan la diferencia, programas de “matched savings” (donde una organización iguala parte de lo que ahorras) y asesoría gratuita en organizaciones comunitarias son opciones disponibles.

Conclusión

La mayoría de los hispanos en Estados Unidos no ahorra por indiferencia al futuro. No ahorra porque la renta, las cuentas y las deudas consumen casi todo el ingreso. Mientras los salarios sigan rezagados y la vivienda sea tan cara, cada dólar apartado será un esfuerzo extra.

Aun así, empezar con pasos pequeños: una cuenta sin comisiones, 10 dólares por semana, un taller gratuito de finanzas; puede marcar la diferencia entre enfrentar la próxima emergencia con una tarjeta de crédito al límite o con un pequeño colchón propio.

El reto también implica convencer a quienes toman decisiones de que la estabilidad financiera de las familias hispanas no es un lujo, sino una condición para que toda la economía funcione mejor.

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