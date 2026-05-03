El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 3 mayo de 2026
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 3 de mayo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Tu olfato para los negocios estará afinado y detectarás oportunidades. Si compartes gastos o proyectos con tu familia, sentirás una corriente de generosidad que enriquece a todos. La estrategia que pongas en juego te potenciará y te dará un caudal interior para atravesar cualquier crisis.
Tauro
04/20 – 05/20
La Luna transita por tu signo opuesto y eso abre el juego para nuevos acuerdos o vínculos. Si sostienes una actitud abierta a sumar recursos y aprovechas los matices lograrás generar alianzas poderosas. Presta atención a los gestos generosos de quienes te rodean: dicen más de lo que parece.
Géminis
05/21 – 06/20
Es un buen momento para depurar tu organismo invirtiendo tiempo y dinero en una buena alimentación. Cuando vayas de compras, evita los alimentos con exceso de grasas, carnes y procesados. Una dieta que te limpie, nutra y potencie sumará para liberar toxinas y recuperar vitalidad.
Cáncer
06/21 – 07/20
Tus emociones se expresarán con una fuerza creativa que busca visibilidad. Es probable que conectes con tu costado artístico y que el arte se vuelva un canal para revelar tus matices interiores. Si tienes hijos, será un momento ideal para transmitirles tu sabiduría. Tu entrega conmueve.
Leo
07/21 – 08/21
Los lazos con tu familia se estrecharán y sentirás que tus ancestros son tu verdadera fuente de poder. El universo te recompensará por aquellos gestos sabios y bondadosos que ofreciste en el pasado. Descubrirás que estás inmerso en una gran afluencia que vierte e irradia contención.
Virgo
08/22 – 09/22
Este puede ser un buen día para dar un paseo por tu vecindario. Tu entorno cercano te ofrecerá propuestas interesantes, y tú estarás ávido por interactuar, aprender e incorporar novedades. Si afilas tu instinto, podrías enterarte de algún secreto revelador.
Libra
09/23 – 10/22
Los temas económicos tomarán importancia y querrás organizarte con mayor proyección. Será clave que conozcas tu presupuesto y sepas con cuánto cuentas para gastar. Existe la posibilidad de recibir un ingreso extra a través de una figura influyente o una institución de renombre.
Escorpio
10/23 – 11/22
La Luna en tu signo te ofrece la posibilidad de comenzar una etapa con energías renovadas. Estarás más abierto, generoso y menos a la defensiva. Esta transformación interna no solo te ayudará a crecer, sino que también te permitirá inspirar a otros.
Sagitario
11/23 – 12/20
Resérvate un momento de introspección, sin exponerte por demás, para facilitar que tus emociones se encaucen. Tendrás una gran capacidad para convertir el dolor en fortaleza interna, y ese será tu verdadero acto de poder. Tu intuición estará activa y puede manifestarse en sueños.
Capricornio
12/21 – 01/19
Recuperar el lazo con tu círculo social será clave para reconectar con emociones que estaban latentes. Estás necesitando una dosis extra de complicidad y colaboración. Al sumarte a encuentros o proyectos compartidos, tu vida adquiere una dimensión más amplia y significativa.
Acuario
01/20 – 02/18
Se activan tus objetivos profesionales y tu trabajo se verá más exigido. Pero todo ese esfuerzo sostenido dará frutos en tu día a día. Lo que vienes construyendo con tesón empezará a notarse, así como tu experiencia y tu compromiso. Confía en tu recorrido diario: vas por buen camino.
Piscis
02/19 – 03/20
Se abrirá una puerta que marcará una mejora. Este presente que recibes es también una señal: te lo mereces por ser como eres. Además, tendrás la oportunidad de devolver lo que la vida te da, acompañando con generosidad y guiando a alguien que amas profundamente.