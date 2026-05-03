El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 3 mayo de 2026

El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 3 de mayo de 2026.

Aries

03/21 – 04/19

Tu olfato para los negocios estará afinado y detectarás oportunidades. Si compartes gastos o proyectos con tu familia, sentirás una corriente de generosidad que enriquece a todos. La estrategia que pongas en juego te potenciará y te dará un caudal interior para atravesar cualquier crisis.

Tauro

04/20 – 05/20

La Luna transita por tu signo opuesto y eso abre el juego para nuevos acuerdos o vínculos. Si sostienes una actitud abierta a sumar recursos y aprovechas los matices lograrás generar alianzas poderosas. Presta atención a los gestos generosos de quienes te rodean: dicen más de lo que parece.

Géminis

05/21 – 06/20

Es un buen momento para depurar tu organismo invirtiendo tiempo y dinero en una buena alimentación. Cuando vayas de compras, evita los alimentos con exceso de grasas, carnes y procesados. Una dieta que te limpie, nutra y potencie sumará para liberar toxinas y recuperar vitalidad.

Cáncer

06/21 – 07/20

Tus emociones se expresarán con una fuerza creativa que busca visibilidad. Es probable que conectes con tu costado artístico y que el arte se vuelva un canal para revelar tus matices interiores. Si tienes hijos, será un momento ideal para transmitirles tu sabiduría. Tu entrega conmueve.

Leo

07/21 – 08/21

Los lazos con tu familia se estrecharán y sentirás que tus ancestros son tu verdadera fuente de poder. El universo te recompensará por aquellos gestos sabios y bondadosos que ofreciste en el pasado. Descubrirás que estás inmerso en una gran afluencia que vierte e irradia contención.

Virgo

08/22 – 09/22

Este puede ser un buen día para dar un paseo por tu vecindario. Tu entorno cercano te ofrecerá propuestas interesantes, y tú estarás ávido por interactuar, aprender e incorporar novedades. Si afilas tu instinto, podrías enterarte de algún secreto revelador.

Libra

09/23 – 10/22

Los temas económicos tomarán importancia y querrás organizarte con mayor proyección. Será clave que conozcas tu presupuesto y sepas con cuánto cuentas para gastar. Existe la posibilidad de recibir un ingreso extra a través de una figura influyente o una institución de renombre.

Escorpio

10/23 – 11/22

La Luna en tu signo te ofrece la posibilidad de comenzar una etapa con energías renovadas. Estarás más abierto, generoso y menos a la defensiva. Esta transformación interna no solo te ayudará a crecer, sino que también te permitirá inspirar a otros.

Sagitario

11/23 – 12/20

Resérvate un momento de introspección, sin exponerte por demás, para facilitar que tus emociones se encaucen. Tendrás una gran capacidad para convertir el dolor en fortaleza interna, y ese será tu verdadero acto de poder. Tu intuición estará activa y puede manifestarse en sueños.

Capricornio

12/21 – 01/19

Recuperar el lazo con tu círculo social será clave para reconectar con emociones que estaban latentes. Estás necesitando una dosis extra de complicidad y colaboración. Al sumarte a encuentros o proyectos compartidos, tu vida adquiere una dimensión más amplia y significativa.

Acuario

01/20 – 02/18

Se activan tus objetivos profesionales y tu trabajo se verá más exigido. Pero todo ese esfuerzo sostenido dará frutos en tu día a día. Lo que vienes construyendo con tesón empezará a notarse, así como tu experiencia y tu compromiso. Confía en tu recorrido diario: vas por buen camino.

Piscis

02/19 – 03/20

Se abrirá una puerta que marcará una mejora. Este presente que recibes es también una señal: te lo mereces por ser como eres. Además, tendrás la oportunidad de devolver lo que la vida te da, acompañando con generosidad y guiando a alguien que amas profundamente.

