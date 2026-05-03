Historia de perseverancia de madre latina

El amor por el deporte, el apoyo de su familia, sus amigos y su espíritu inquebrantable pudieron más que un trágico accidente que casi le cuesta la vida.

Jessica Aguilar tenía 24 años cuando la noche del 30 de diciembre de 2021 un conductor intoxicado la atropelló dejándola con lesiones muy graves en su pierna derecha, y ante las cuales los médicos le advirtieron que nunca más podría volver a correr, sin embargo ella logró sobreponerse a la adversidad y tras cuatro años, seis cirugías y una inagotable resiliencia, renació como el Ave Fénix de una terrible lesión y ahora será una de los miles de atletas que competirán en la media maratón de Brooklyn el sábado 16 de mayo y representando a Coney Island.

Jessica Aguilar destacó como corredora de cross country. /Cortesía NYRR

Desde joven Jessica fue una apasionada deportista, destacó como atleta de cross country, primero en la secundaria y luego en la universidad, donde logró una beca y terminó su masterado en Criminal Justice, profesión que combina con su pasión por correr.

“Ahora voy corriendo a mi trabajo, eso es parte de mi entrenamiento y al salir voy a recoger a mi hija a la escuela, es una distancia de unas 4 millas”, menciona Jessica, quien a sus 28 años se alista para intervenir en su segunda media maratón, prueba organizada por la NYRR, (New York Road Runner) y sueña además con participar en noviembre en su primera maratón de NY.

Arrastrada por un camión

Gracias a su hija Zemora McCaskill y al incondicional apoyo de los padres de familia de la escuela PS One 33 de Brooklyn y a su coach Joel, Jessica logró llenarse de ánimo para volver a correr tras el grave accidente que recuerda como si fuera ayer.

“Iba cruzando una calle en Missouri luego de salir de un restaurante con mis amigas y apareció un camión que manejaba un muchacho, me impactó y luego me arrastró. Logré salir por mis propios codos”, recuerda la corredora a quien los médicos le dijeron que nunca más iba a volver a practicar el atletistmo.

“El 6 de enero del 2022 los médicos me dijeron que tenían que operarme la pierna derecha porque se estaba muriendo y me quitaron piel de la izquierda para poder reconstruir la parte dañada. Estuve en el hospital por un mes, tuve que volver a aprender a caminar con un ‘walker’, hubo muchas enfermeras que me ayudaron en mi rehabilitación incluso hasta en mi casa”, agrega.

Retorno a Nueva York

Luego de lograr su recuperación Jessica decidió retornar a Nueva York y pasar la página amarga sin imaginar que su pequeña hija sería quien la motivaría para retornar al deporte que ama.

“Gracias a la insistencia de mi hija Zemora que vio una carrera benéfica en su escuela me animé a volver. Gracias también al apoyo de los padres de familia de la escuela y a mi coach recibí un plan de entrenamiento para empezar a correr”, expresa la atleta neoyorquina.

"Gracias a la insistencia de mi hija Zemora que vio una carrera benéfica en su escuela me animé a volver. Gracias también al apoyo de los padres de familia de la escuela y a mi coach recibí un plan de entrenamiento para empezar a correr" Jessica Aguilar – Atleta

“Cuando empecé a entrenar a los 10 minutos de caminar me caía primero en las calles de Brooklyn y después en Prospect Park. Era muy difícil pero mi hija no me dejó rendirme. Pensé que no podía volver, asistí a una junta de padres de familia y ellos me motivaron, al principio siempre escondía mi pierna”.

A consecuencia de las operaciones y reconstrucción de los tejidos y masa muscular Jessica tiene unas cicatrices permanentes en su extremidad derecha la que era su mayor apoyo al momento de competir. Sin embargo se armó de valor y de ánimo para después mostrar sus heridas en cada prueba que participaba e inclusive se ha realizado varios tatuajes.

“El doctor me dijo que era mucho peso que estaba poniendo en mi pierna al correr en concreto y a pesar de las caídas yo me levantaba y seguía entrenando”, menciona la corredora neoyorquina, quien ahora muestra con orgullo sus cicatrices en las cuales lleva varios tatuajes.

“Me hice tatuar la palabra ‘Corredora’ en mi rodilla, una flores en mi hombro y una frase de Steve Prefountain, un atleta olímpico: “to give anything less than your best is to sacrifice the gift”, (Dar algo menos que lo mejor es sacrificar el regalo)”, menciona Jessica.

Jessica Aguilar acompañada de su hija Zemora, quien la incentivó a retornar a las carreras. /Cortesía

El regalo más importante para Jessica será sin duda la prueba de este domingo, su segunda media maratón, donde participará al lado de su hija quien por su parte competirá en la Carrera Infantil del Boardwalk, también organizada por la NYRR.

“Ahora ya no siento recelo de mostrar mi pierna, cuando regresé no tenía confianza en mí misma pero otros creyeron en mí, hubo una comunidad muy grande que me ayudó y ahora me lleno de orgullo al mostrar mis cicatrices”, menciona emocionada Aguilar, quien se ha convertido en un ejemplo para jóvenes corredores y está muy agradecida también con el apoyo recibido por parte de NYRR.

Cuando empezó a entrenar menciona que hacía 15 minutos por milla y ahora ha bajado cinco. Se encuentra muy optimista y llena de alegría para su próxima carrera al contar con el apoyo de su mamá. “Viene a verme mi familia, mi mamá llegará de Las Vegas”, expresa la deportista quien debutó a los 12 años en su primera carrera en su escuela.

“Hice 23 minutos en una 5K y ahora la prueba la hago en 29 minutos”, recuerda. Para su rutina de preparación de cara a la media maratón recorre entre 20 y 40 millas a la semana y utiliza la playa de Coney Island, así como el Prospect Park.

“Siempre estoy bien agradecida de tener una organización como la NYRR para dar testimonio de mi historia y cada vez que me ven las cicatrices me preguntan que me pasó”, menciona Jessica Aguilar.

Además del medio maratón, más de 1,000 niños de 2 a 18 años participarán en carreras y sprints gratuitos como parte de la Carrera Infantil del Boardwalk, uno de más de 20 eventos juveniles gratuitos de Rising New York Road Runners que la organización sin fines de lucro organiza durante todo el año.



En detalle:

Qué: Media maratón en Brooklyn organizada por NYRR

Cuándo: Sábado 16 de mayo

Hora: A partir de las 7 A.M.

Dónde: Desde Prospect Park hasta el boardwalk de Coney Island

Impacto en la comunidad

La media maratón de Brooklyn (RBC Brooklyn Half en inglés) es el evento principal de Brooklyn de New York Road Runners y el punto culminante de la presencia anual de la organización sin fines de lucro en el condado, que incluye seis carreras anuales que se realizan en Brooklyn, además de programas gratuitos y accesibles para neoyorquinos de todas las edades.

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte).