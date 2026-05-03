Qué queremos para nuestros hijos e hijas en materia de educación

Las políticas de la actual administración en Washington D.C. afectan a todos los aspectos relacionados con nuestra comunidad. Ante ese desafío, nuestra Hispanic Federation publica desde el año pasado nueve análisis que conforman la Serie sobre políticas federales 2025-2026. La serie está dedicada a los derechos civiles, la justicia, la equidad y el empoderamiento de latinas y latinos, y su objetivo final consiste en promover las oportunidades y la equidad en beneficio nuestro.El documento más reciente de la serie trata sobre la educación.

“La educación de calidad es fundamental para la movilidad social y el fortalecimiento de nuestra comunidad, así como para que podamos comprender la historia y construir un futuro mejor”, comenta Perla Rodríguez. Directora Nacional de Programas de Educación de la Hispanic Federation. “Al respecto, el sistema de educación pública de los Estados Unidos constituye una inversión clave para la democracia y la prosperidad del país”.

Nuestro informe amplía ese concepto al explicar que la educación pública se basa en la premisa de que las instituciones que reciben fondos adecuados y cuentan con educadores capacitados y con la solidaridad de la comunidad pueden unir a estudiantes de diversos orígenes para formar académicos de alto nivel, artistas y artesanos hábiles y ciudadanos comprometidos. Por todo eso, la comunidad latina siempre ha luchado por que nuestra juventud tenga acceso a los sistemas de educación y pueda avanzar en los mismos, desde kindergarten hasta la universidad.

“La educación de calidad de nuestros jóvenes”, añade Perla, “no sólo brinda oportunidades individuales, sino que también contribuye al desarrollo económico de la nación en general y de nuestra comunidad en particular”.

Algo que destacamos en este capítulo dedicado a la educación de nuestra Serie sobre políticas federales 2025-2026 es que los niños y jóvenes latinos son el sector del estudiantado de todos los niveles de más rápido crecimiento, de manera que les incumben tanto los desafíos como las oportunidades que se les presentan. Y algo que se debe tener en cuenta es que nuestra federación y nuestras organizaciones miembros y aliadas han acumulado una enorme experiencia en la elaboración y ejecución de programas de educación, de manera que estamos altamente calificados para liderar la promoción de una agenda nacional en pro de la equidad educativa para nuestros estudiantes.

“Lo que propone la Hispanic Federation mediante este importante documento”, termina diciendo Perla, “es que legisladores y administradores deben crear las condiciones para que la educación en todos los niveles sea accesible, no discrimine y empodere a los estudiantes latinos tanto durante sus estudios como en el posterior ejercicio de sus oficios y profesiones”.

Las y los lectores interesados en este documento sobre educación de esta Serie sobre políticas federales 2025-2026, acerca del cual seguiré informándoles en una columna próxima, pueden acceder al mismo pulsando este enlace, teniendo en cuenta que está en inglés.

Y si quieren saber más sobre nuestros programas, agencias, iniciativas y actividades, visiten nuestro sitio Web o llamen al (212) 233-8955 o al (866) 432-9832.

¡Celebremos juntos nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation