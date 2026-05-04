Empire State Building celebra 95 años con nuevas experiencias, luces icónicas y ofertas exclusivas

El icónico Empire State Building, considerado durante décadas “el edificio más famoso del mundo”, celebró su 95 aniversario este 1 de mayo de 2026 con una serie de experiencias renovadas, eventos especiales y propuestas exclusivas que buscan atraer tanto a turistas como a residentes de Nueva York.

Desde su inauguración en 1931, este rascacielos de Midtown Manhattan ha sido un símbolo global de innovación, ambición y desarrollo urbano. Hoy, casi un siglo después, continúa reinventándose con una oferta que combina historia, tecnología y entretenimiento de primer nivel.

Nuevas experiencias para celebrar a lo grande

Como parte de los festejos, el Empire State Building Observation Deck informó mediante su sitio web que introdujo una una serie de actividades y promociones pensadas para enriquecer la experiencia de los visitantes.

Entre ellas destaca el “Sundae Funday”, una propuesta gastronómica que ha ganado popularidad y que se extenderá hasta finales de mayo. En colaboración con Ghirardelli, los visitantes podrán disfrutar del exclusivo “Kong Sundae” en el mirador del piso 86. Este postre combina helado de vainilla, salsa de chocolate caliente artesanal, crema batida, almendras, cereza y una figura de King Kong de chocolate, en un guiño a la historia cinematográfica del edificio.

Otra de las novedades es el lanzamiento de paquetes de fiestas de cumpleaños dentro del rascacielos. Estas experiencias incluyen visitas guiadas, acceso a vistas panorámicas, espacios privados, catering especializado y opciones adicionales como acceso al piso 102 o entretenimiento temático para niños. La propuesta apunta a convertir el edificio en un destino no solo turístico, sino también celebratorio.

El punto culminante de la celebración fue el espectáculo especial de iluminación del 1 de mayo. Las famosas luces de la torre del Empire State Building brillaron con una combinación vibrante de colores, visible en toda la ciudad y transmitida globalmente.

Este sistema de iluminación, que se ha convertido en una tradición neoyorquina, suele utilizarse para conmemorar fechas importantes, eventos culturales y causas sociales, consolidando el edificio como un referente visual y emocional para millones de personas.

Un legado que evoluciona con el tiempo

Más allá de la celebración, el aniversario pone en relieve la evolución del edificio. Construido en apenas 410 días, el rascacielos no solo fue una hazaña arquitectónica en su época, sino que hoy sigue siendo un referente en modernización.

Una renovación de 5 años, con una inversión de $165 millones de dólares, transformó por completo la experiencia del visitante. Se incorporaron nuevas galerías interactivas, un museo inmersivo, exposiciones en distintos niveles y un rediseño total del mirador del piso 102, ahora con ventanas de piso a techo. Estas mejoras han contribuido a que el edificio mantenga su relevancia en una ciudad caracterizada por la constante innovación en turismo y entretenimiento.

El impacto del Empire State Building no solo se mide en visitas, sino también en reconocimientos. En 2026, fue nombrado la atracción número uno de Estados Unidos en los premios Travelers’ Choice de Tripadvisor, basados en millones de opiniones de usuarios.

Este reconocimiento lo sitúa dentro del 1% de las mejores atracciones del mundo, consolidando su posición como parada obligatoria para quienes visitan Nueva York.

Además, el edificio ha sido destacado como uno de los destinos más populares globalmente por diversas plataformas de viajes, lo que refuerza su atractivo tanto para turistas internacionales como para locales que buscan redescubrir la ciudad desde las alturas.

Sostenibilidad como eje del futuro

Uno de los aspectos más relevantes del aniversario es el enfoque en sostenibilidad. El edificio ha logrado la certificación LEED v5 Platinum, convirtiéndose en un referente en eficiencia energética y operaciones de alto rendimiento.

Actualmente, el Empire State Building opera con electricidad 100% renovable y tiene como objetivo alcanzar emisiones netas cero para 2030. Este compromiso demuestra que incluso los monumentos históricos pueden adaptarse a las exigencias ambientales actuales.

Como parte de esta iniciativa, también se desarrolló una guía de código abierto para ayudar a otros edificios a implementar mejoras sostenibles, ampliando así su impacto más allá de su propia estructura.

Un ícono que sigue marcando el camino

A 95 años de su inauguración, el Empire State Building continúa siendo un punto de referencia cultural, arquitectónico y turístico. Desde líderes mundiales hasta figuras del entretenimiento, millones de personas han pasado por sus miradores, consolidándolo como una experiencia imprescindible en Nueva York.

Con nuevas propuestas, tecnología de vanguardia y un fuerte compromiso con el medio ambiente, el edificio no solo celebra su pasado, sino que proyecta un futuro en el que seguirá siendo protagonista del skyline y de la vida urbana.

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