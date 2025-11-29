El Empire State se convirtió en la “punta” del árbol de Navidad de una pareja en Nueva York: se volvió viral

Una simple tarde de decoración navideña terminó convirtiéndose en un fenómeno viral para una pareja de Greenwich Village. Mientras arreglaban su árbol, Regina Molina y su novio Ryan Snyder descubrieron que no necesitaban estrella ni ángel porque la espectacular cima iluminada del Empire State Building se alineaba perfectamente con la punta del abeto ubicado frente a la ventana de su apartamento en West 8th Street.

“Pusimos el árbol justo en el centro de la ventana porque se veía mejor, y luego notamos que, si te movías hacia la derecha, el Empire State quedaba exactamente como nuestro adorno”, contó Snyder, de 30 años, a The New York Post.

Molina, de 31, compartió la escena en TikTok y el video se volvió viral, acumulando más de 2 millones de visualizaciones en cuestión de días. Incluso, desde la propia cuenta del Empire State Building le comentaron a la pareja: “¡Este video es increíble!”.

Los comentarios en redes no tardaron en convertir a la pareja en una sensación navideña, con mensajes como: “Felicidades por ganar la Navidad”, “Oficialmente envidioso del árbol” o “El adorno más caro del mundo”.

Otros celebraban la escena como “magia navideña de verdad”, especialmente porque el árbol incluía figuras típicas de la ciudad: una rata con pizza, una MetroCard y la clásica taza azul de café.

Algunos usuarios incluso pidieron ver el árbol en persona, mientras otros bromearon sobre el supuesto costo del alquiler de un apartamento con semejante vista, recogió The Post. Pero Molina y Snyder aseguran que la realidad es mucho más sencilla.

“La gente cree que vivimos en un ático de lujo, pero solo podemos ver la punta de un rascacielos. Es divertido”, dijo Snyder.

Sigue leyendo:

• En fotos: el árbol del Rockefeller Center llegó a Manhattan y marcó el comienzo de la Navidad en Nueva York

• Melania Trump recibió el árbol navideño de la Casa Blanca y retoma el liderazgo de las fiestas

• Carrusel navideño de 2 pisos llega a Greeley Square y promete convertirse en la nueva tradición de Midtown