Escándalo en Panamá: investigan a portero mundialista que fue acusado por sus propios compañeros de amañar partidos por “extraño” autogol

A poco más de un mes para el Mundial 2026, el fútbol panameño se ha visto envuelto en un nuevo escándalo. La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció que abrió una investigación formal por supuesto amaño de partido.

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El hecho ocurrió durante el partido el pasado sábado 2 de mayo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez entre los equipos Alianza FC y Sporting San Miguelito.

“Estamos solicitando a la Unidad de Integridad que proceda a citar a las partes involucradas para que rindan las explicaciones correspondientes, mientras se activan todos los mecanismos establecidos en el protocolo institucional, incluyendo la articulación inmediata de la fuerza de tarea conjunta”, informaron en un comunicado la LPF.

Asimismo, indicaron que enviarán una carta formal a la Comisión de Disciplina de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) para que emita, a la mayor brevedad posible, las sanciones correspondientes en caso de que las haya y dependiendo de lo que arroje la investigación.

La extraña jugada que desató denuncias de amaño

El encuentro entre Alianza FC y Sporting San Miguelito estaba 2-2. En el minuto 90 el portero José Calderón protagonizó una extraña secuencia que encendió las alarmas de supuesta corrupción deportiva.

Un centro desde la banda izquierda generó una jugada aparentemente controlada por José Calderón. De manera inesperada, el guardameta no logró asegurar el balón y terminó enviándolo al fondo de su propia portería.

🔥🇵🇦 Acusan a José Calderón, exportero panameño del Marathón de Honduras y mundialista en Rusia 2018, DE AMAÑOS DE PARTIDOS.



Juzguen ustedes la jugada… 🤯😟 pic.twitter.com/6gt9u5A59s — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) May 3, 2026

La polémica escaló hasta el punto de ser acusado por sus compañeros en redes sociales de amañar partidos en la liga de su país.

En este sentido, en declaraciones a TVN, Julio Dely Valdés, entrenador del Sporting, dijo que el partido fue “rarísimo” y que vio situaciones extrañas desde el inicio del compromiso.

Las consideraciones de Dely Valdés, un reconocido futbolista panameño que militó en Europa, hicieron crecer la efervescencia del escándalo.

“Un partido rarísimo, rarísimo. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno, cosas muy raras, muy raras. Y la verdad es que ya a esta altura no me sorprende”, indicó.

“Yo sentía vergüenza de estar allí dirigiendo un equipo que en ocasiones parecía que no quería ganar”, afirmó.

Antes del pronunciamiento de la LPF, el Sporting San Miguelito también emitió un comunicado denunciando la existencia de “indicios graves” vinculados a posibles amaños de partidos y solicitando una investigación.



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