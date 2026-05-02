Infantino fracasó en intento que representantes de Palestina e Israel se den la mano en Congreso FIFA

En el Congreso anual de la FIFA Gianni Infantino buscó proyectar una imagen de cooperación a pocos días del Mundial 2026 y pidió que Jibril Rajoub, presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, se diera la mano con el vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Israel, Basim Sheikh Suliman, pero fue rechazado por ambos dirigentes.

Este episodio expuso la persistente distancia política y deportiva entre ambos países, especialmente tras la reciente decisión de la FIFA de no suspender a Israel de sus competencias.

Durante el evento en el Centro de Convenciones de Vancouver, la tensión se elevó luego de los discursos de ambos directivos. Infantino solicitó expresamente que Rajoub y Suliman subieran juntos al escenario para un gesto de acercamiento.

Suliman, vicepresidente israelí, se aproximó cabizbajo y permaneció en un extremo, mientras Rajoub protestó en voz alta, accediendo únicamente a estar presente pero sin estrechar la mano de su contraparte. Finalmente, Rajoub se apartó sin intercambiar palabra con Suliman, incluso bajo la presión pública del titular de la FIFA.

Opiniones?



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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió al presidente de la Federación Palestina 🇵🇸, Jibril Rajoub, que estrechara la mano del presidente de la Federación Israelí 🇮🇱 de Fútbol para promover la paz y la unidad,



El palestino lo… pic.twitter.com/JiRgtznY6y — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) April 30, 2026

Sin compartir en el Congreso

Posterior al incidente en el escenario, Rajoub argumentó su actitud ante periodistas: se preguntó si Israel “tiene derecho siquiera a formar parte de la FIFA”. El presidente palestino se manifestó respetuoso de los procedimientos legales de la organización internacional, pero insistió: “Creo que es momento de entender que Israel debería ser sancionado por las violaciones de los estatutos de la FIFA, de los derechos humanos”.

Por su parte, Yariv Teper, secretario general interino de la Asociación de Fútbol de Israel, no respondió directamente a las declaraciones de Rajoub. Sin embargo, transmitió una disposición a cooperar: “Estamos en el Congreso de la FIFA. Nuestra misión es promover el fútbol y un futuro mejor para todas las regiones, y esa es nuestra misión”.

En el Congreso, Rajoub exigió a la FIFA que considere las denuncias presentadas por la Asociación Palestina de Fútbol acerca del incumplimiento por parte de Israel de la normativa antidiscriminación.

Según Rajoub, el Estado israelí permite la participación de clubes con sede en asentamientos en Cisjordania en las ligas nacionales, lo que, desde la perspectiva palestina, constituye una violación de los estatutos de la FIFA.

El dirigente palestino anunció, además, que la cuestión sería presentada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), tras la resolución adoptada por la FIFA en marzo, que optó por no suspender a Israel aduciendo la complejidad y el estatus legal todavía indeterminado de Cisjordania.

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