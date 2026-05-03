La leyenda Sir Alex Ferguson fue trasladado de urgencia al hospital antes del Manchester United vs. Liverpool

Sir Alex Ferguson fue trasladado este domingo de urgencia a un hospital. El legendario exentrenador se sintió mal horas antes de acudir al partido entre Manchester United y Liverpool.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el veterano estratega de 84 años había estado en Old Trafford para el partido entre los dos rivales.

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Por su parte, la BBC y Sky Sports, indicaron que se trató de una medida de precaución y no de una situación de emergencia, ya que Ferguson fue trasladado del estadio en una ambulancia.

BREAKING: Former Manchester United manager Sir Alex Ferguson has been taken to hospital after feeling unwell at Old Trafford before the side's Premier League match against Liverpool.https://t.co/SCZLBUhNaz



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Por su parte, un portavoz del United ve la situación con optimismo. Ferguson es un habitual en los partidos en casa del United y tiene una fila de asientos en el palco de los directores de Old Trafford.

Sir Alex Ferguson es considerado uno de los entrenadores más exitosos y trascendentes en la historia del fútbol, con 38 títulos al mando del Manchester United.

Alexander Chapman Ferguson nació el 31 de diciembre de 1941, Govan, Glasgow, Escocia. Empezó como jugador en la posición de delantero y jugó para clubes grandes como Queen’s Park, St. Johnstone, Dunfermline, Rangers, Falkirk y Ayr United.

Tras retirarse en 1974, se decidió a ser entrenador con apenas 32 años. Estuvo en equipos como East Stirlingshire (1974–75); St Mirren (1975–78) y Aberdeen (1978–86), donde rompió la hegemonía de Celtic y Rangers, ganando ligas, copas y una Recopa de Europa.

En 1986 llegó al Manchester United y lo convirtió en uno de los clubes más grandes de Inglaterra y Europa.

Bajo su mando de casi tres décadas, ganó 13 títulos de Premier League; cinco FA Cups; cuatro Copas de la Liga, dos Champions League (1999 y 2008) y Mundial de Clubes.

Se retiró el 19 de mayo de 2013. Desde entonces ha sido consejero del Manchester United, manteniendo influencia institucional.



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