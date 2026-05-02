Mundial 2026: Top 6 de estrellas que quedaron fuera de la Copa del Mundo

Restan 41 días para el Mundial 2026 y varias estrellas de la Copa del Mundo se han caído por lesiones, algo que las selecciones quieren evitar con la copa tan cerca.

A continuación una lista de seis estrellas del fútbol mundial que no estarán en la Copa del Mundo 2026:

Rodrygo (Brasil)

El delantero brasileño del Real Madrid sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la rodilla derecha en el partido ante Getafe del 2 de marzo que lo alejará de las canchas por varios meses.

Al día siguiente de su lesión, justo a 100 días del inicio del Mundial, se confirmó que Rodrygo será baja en la Canarinha.

Militão (Brasil)

El central Éder Militão, del Real Madrid, fue operado el martes en Finlandia de la rotura de un tendón en el bíceps femoral izquierdo uy se perderá el Mundial. La lesión corresponde a una recaída en una zona afectada previamente, lo que lo mantendría fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses.

Un goleador siempre está donde tiene que estar. 🇪🇨#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/nVZcfm1Mj7 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 26, 2026

Luis Malagón (México)

Luis Malagón, arquero del América y de la selección mexicana, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda el 10 de marzo durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 contra Philadelphia Union. Fue operado y estará fuera de actividad de seis a ocho meses.

Hugo Ekitike (Francia)

El punta de Liverpool sufrió una lesión en el tendón de Aquiles del pie derecho cuando jugaba la vuelta de la Liga de Campeones ante el PSG. Se lesionó en el minuto 31 de ese partido, fue operado en Londres y estará fuera de las canchas durante 9 meses.

Serge Gnabry (Alemania)

El volante del Bayern Múnich anunció el 22 de abril que se pierde el Mundial por una lesión en el aductor de la pierna derecha que lo dejará por fuera del terreno de juego entre 3 y 4 meses. “En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección tengo que decir que lamentablemente se ha acabado para mí”, dijo el jugador.

Jack Grealish (Inglaterra)

El atacante Jack Grealish sufrió el 18 de enero una fractura de estrés en el pie izquierdo cuando jugaba con Everton ante Aston Villa en la Liga Premier. El inglés fue operado el 9 de febrero y se perderá lo que queda de la temporada y el Mundial.

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