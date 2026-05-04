Hombre aplica a 1,000 empleos con IA mientras dormía y asegura 50 entrevistas en un mes

La inteligencia artificial está transformando la forma en que las personas buscan trabajo. Un usuario anónimo en internet decidió automatizar completamente este proceso y asegura haber conseguido resultados sorprendentes en poco tiempo.

Un bot que hace todo el proceso

El caso fue compartido por un usuario en un foro de empleo, donde explicó que desarrolló un sistema basado en inteligencia artificial capaz de encargarse de todo el proceso de postulación.

Según detalló, el programa analizaba vacantes, adaptaba su currículum y cartas de presentación a cada oferta, respondía preguntas específicas de reclutadores y enviaba solicitudes de manera automática.

“Creé un bot de inteligencia artificial que analiza la información del candidato, examina las descripciones de trabajo, genera currículums y cartas de presentación únicas para cada empleo, responde preguntas específicas que hacen los reclutadores y aplica automáticamente a los trabajos”, escribió.

El sistema funcionaba de manera continua, incluso mientras él dormía.

Resultados en solo un mes

El usuario aseguró que, gracias a esta estrategia, logró conseguir alrededor de 50 entrevistas en solo un mes, una cifra que destaca frente a los métodos tradicionales de búsqueda de empleo.

“¡Y todo esto mientras yo dormía!”, agregó.

“En solo un mes, este método me ayudó a conseguir alrededor de 50 entrevistas. Los currículums y cartas personalizados, adaptados a cada descripción de trabajo, marcaron una gran diferencia”, explicó.

La lógica detrás del experimento

El creador del bot justificó su método señalando que muchas empresas ya utilizan sistemas automatizados para filtrar candidatos, lo que deja fuera a postulantes antes de que un humano revise su perfil.

Por ello, explicó que diseñó su herramienta para superar estos filtros automatizados, adaptando cada solicitud a los criterios que buscan los sistemas de selección.

Debate ético y reacciones

El propio usuario reconoció que su experimento plantea cuestionamientos importantes sobre el futuro del empleo y el papel de la tecnología.

“Nos enfrentamos a una paradoja: al intentar optimizar el proceso de selección, corremos el riesgo de perder el elemento humano que a menudo marca la diferencia en un entorno laboral”.

“El desafío no es solo tecnológico, sino también ético y social”.

“Tendremos que encontrar un equilibrio delicado entre la eficiencia de la inteligencia artificial y la riqueza de las interacciones humanas”.

Las reacciones en línea fueron mixtas. Mientras algunos consideran que este método reduce la autenticidad del proceso, otros lo ven como una respuesta válida ante el uso de inteligencia artificial por parte de las empresas.

Sigue leyendo:

– ¿La inteligencia artificial está afectando tu capacidad mental?

– 10 empleos que pagan bien y no serán reemplazados por la IA

– El IRS ya usa inteligencia artificial: estos errores pueden disparar tu auditoría en 2026