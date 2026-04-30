10 empleos que pagan bien y no serán reemplazados por la IA

En medio del debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, un análisis de Resume Now –una plataforma que utiliza IA para ayudar a crear currículums– identificó una lista de trabajos bien remunerados con menor riesgo de automatización.

El estudio se basó en datos del Manual de Perspectivas Ocupacionales de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, destacando especialmente ocupaciones del sector salud y oficios que requieren habilidades humanas difíciles de reemplazar.

1. Higienistas dentales

–Salario medio: $94,260 al año

–Crecimiento proyectado: 7% (15,500 vacantes)

Estos profesionales brindan atención preventiva, limpian dientes y orientan a pacientes. Su labor requiere precisión manual y trato directo, especialmente con pacientes nerviosos.

2. Ecografistas médicos (sonografistas)

–Salario medio: $89,340

–Crecimiento: 13% (11,700 vacantes)

Operan equipos de ultrasonido y ajustan parámetros en tiempo real, además de posicionar a los pacientes, lo que exige criterio humano constante.

3. Terapeutas respiratorios

–Salario medio: $80,450

–Crecimiento: 12% (16,800 vacantes)

Atienden trastornos respiratorios, manejan ventiladores y responden a emergencias, donde la rapidez y la empatía son clave.

4. Técnicos en radiología y resonancia magnética

–Salario medio: $78,980

–Crecimiento: 5% (12,900 vacantes)

Aunque la IA ayuda a interpretar imágenes, estos técnicos siguen siendo esenciales para operar equipos, posicionar pacientes y garantizar la seguridad.

5. Asistentes de terapia ocupacional

–Salario medio: $66,050

–Crecimiento: 18% (9,600 vacantes)

Apoyan la recuperación de habilidades cotidianas mediante planes personalizados que requieren creatividad y motivación humana.

6. Técnicos de turbinas eólicas

–Salario medio: $62,580

–Crecimiento: 50% (6,800 vacantes)

Trabajan en alturas y zonas remotas, inspeccionando y reparando equipos. Su entorno dificulta la automatización total.

7. Asistentes y tecnólogos quirúrgicos

–Salario medio: $62,480

–Crecimiento: 5% (6,500 vacantes)



Preparan quirófanos y asisten en cirugías, donde la precisión, la adaptabilidad y la coordinación son esenciales.

8. Electricistas

–Salario medio: $62,350

–Crecimiento: 9% (77,400 vacantes)

Instalan y reparan sistemas eléctricos en distintos entornos. Resolver fallas en espacios complejos requiere flexibilidad y experiencia.

9. Asistentes de fisioterapia

–Salario medio: $60,050

–Crecimiento: 16% (25,800 vacantes)



Guían ejercicios terapéuticos y ajustan tratamientos según el estado del paciente, combinando técnica y trato humano.

10. Técnicos en calefacción, aire acondicionado y refrigeración (HVAC)

–Salario medio: $59,810

–Crecimiento: 8% (34,500 vacantes)

Con más de 425,200 trabajadores en el sector, es uno de los oficios más demandados. Requiere diagnóstico en sitio y conocimiento de normativas locales.

Por qué estos empleos resisten a la IA

En todos estos casos, la inteligencia artificial puede apoyar ciertas tareas, pero no reemplazar habilidades clave como la interacción humana, la adaptación a situaciones cambiantes y el trabajo manual en entornos reales.

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