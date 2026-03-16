Alerta en Florida por una serpiente venenosa que reaparece en primavera: cómo reconocerla

Expertos en vida silvestre alertan sobre la reaparición de una serpiente en Florida, producto de la actividad de varias especies de reptiles que ocasiona la entrada de la primavera y el aumento de las temperaturas en el sureste de Estados Unidos. Se trata de la serpiente coral oriental.

Su nombre científico es Micrurus fulvius, y aunque no es una especie agresiva, su veneno puede resultar peligroso para los humanos si ocurre una mordedura. Por esa razón, las autoridades recomiendan conocer cómo identificarla y qué hacer en caso de verla.

Una serpiente venenosa presente en el sureste de Estados Unidos

La serpiente coral oriental habita principalmente en regiones cálidas del sureste del país y también en partes del noreste de México. En Florida, estudios del Florida Museum of Natural History indican que la especie puede encontrarse en prácticamente todos los condados del estado.

Se trata de una serpiente relativamente pequeña y de hábitos discretos. Los especialistas señalan que es una especie secretiva, que suele permanecer escondida bajo hojas, troncos o arena, por lo que los encuentros con personas no son frecuentes.

Aun así, durante la primavera y el verano aumenta la probabilidad de verla debido a su mayor actividad en busca de alimento o refugio.

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Cómo reconocer a la serpiente coral oriental

Uno de los rasgos más característicos es su patrón de colores. Su cuerpo presenta escamas lisas y brillantes con anillos que rodean completamente la serpiente. Además, las bandas de colores siguen un orden muy particular: anillos rojos, amarillos y negros.

La clave para identificarla es que el rojo siempre toca al amarillo, nunca al negro. Esta característica es fundamental para diferenciarla de otras serpientes similares.

La especie venenosa suele confundirse con otra serpiente que comparte colores similares: la Lampropeltis elapsoides, pero esta no es venenosa. Aunque su aspecto puede parecer similar, existe una diferencia clara en el patrón de colores: el rojo toca el negro.

Qué hacer si ves una serpiente coral

Las autoridades ambientales recomiendan seguir algunas medidas básicas si se encuentra una serpiente que podría ser coral:

Mantener distancia y no intentar tocarla.

Evitar provocarla o intentar capturarla.

Observar desde lejos para identificar sus colores.

Tomar una fotografía si es seguro hacerlo.

Las imágenes pueden enviarse a agencias de vida silvestre para que especialistas confirmen la especie.

También es importante saber que la serpiente coral oriental es una especie protegida, por lo que no está permitido capturarla ni matarla sin autorización oficial.

Qué hacer si ves una serpiente coral

Las autoridades ambientales recomiendan seguir algunas medidas básicas si se encuentra una serpiente que podría ser coral:

Mantener distancia y no intentar tocarla.

Evitar provocarla o intentar capturarla.

Observar desde lejos para identificar sus colores.

Tomar una fotografía si es seguro hacerlo.

Las imágenes pueden enviarse a agencias de vida silvestre para que especialistas confirmen la especie.

También es importante saber que la serpiente coral oriental es una especie protegida, por lo que no está permitido capturarla ni matarla sin autorización oficial.

El veneno de la serpiente coral oriental es de tipo neurotóxico, lo que significa que afecta el sistema nervioso central. En casos de mordedura, puede provocar síntomas graves como parálisis muscular o problemas respiratorios.

Aunque los encuentros con esta serpiente son raros, los expertos recuerdan que la especie forma parte del ecosistema natural del estado. Su presencia en distintos hábitats de Florida significa que puede aparecer en bosques, jardines, senderos o zonas rurales.

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