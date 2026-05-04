Recortes de ayuda amenazan a niños que dependen de bancos de alimentos en Nueva York

Un nuevo informe de la organización sin fines de lucro City Harvest indica que los bancos de alimentos de la ciudad de Nueva York recibieron el doble de visitas de familias con niños el año pasado que en 2019.

El informe anual del grupo de rescate de alimentos sobre el hambre infantil resalta una constante crisis alimentaria que no ha disminuido desde los peores días de la pandemia de la covid-19 y que, de acuerdo con los defensores, podría empeorar ante los recortes a las ayudas alimentarias federales.

“Estamos observando una necesidad persistentemente alta de asistencia alimentaria, especialmente entre las familias con niños en la ciudad de Nueva York”, manifestó Jilly Stephens, directora ejecutiva de City Harvest. “La fila que vemos en nuestro centro de distribución en Sunset Park es increíble”.

City Harvest aseguró que uno de cada cuatro niños no tiene acceso a suficiente comida de manera fiable. Cerca del 42% de las familias con hijos indicaron necesitar más dinero para cubrir las necesidades alimentarias del hogar, lo que supone un aumento del 24% con respecto a la situación anterior a la pandemia.

“Antes de la pandemia, los bancos de alimentos atendían principalmente a familias desempleadas o que recibían prestaciones, mientras que después de la pandemia nos encontramos con que una buena parte de las personas que acuden a nuestro banco de alimentos trabajan o estudian”, señaló Edwin Pacheco, director ejecutivo de Redemption Red Hook Food Pantry.

“El costo de vida en la ciudad de Nueva York es exorbitante”, dijo.

Los defensores de las políticas alimentarias se preparan para filas todavía más largas el mes que viene, cuando los neoyorquinos que no cumplan con los nuevos requisitos laborales federales para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), podrían comenzar a perder sus beneficios.

Los republicanos del Congreso y el presidente Donald Trump aprobaron el verano pasado una medida de impuestos y gasto que agregó nuevas normas laborales para los beneficiarios de SNAP, quienes tienen tres meses para cumplirlas antes de que se les retire las prestaciones, informó Gothamist.

Los mencionados cambios implican que las familias con hijos de 14 años o más tendrán que trabajar 20 horas semanales, ser voluntarias o estar estudiando para conservar sus beneficios mensuales. Alrededor de 1.8 millones de neoyorquinos, incluidos 500,000 niños reciben el programa SNAP.

Stephens aseveró que el cierre del gobierno federal en noviembre del año pasado y la situación sin precedentes de dos semanas de los beneficios del programa SNAP pusieron de manifiesto lo crucial que es el programa para las familias y la gran presión que podría sufrir el sistema alimentario de la ciudad sin él.

Los neoyorquinos dejaron de comer, de pagar sus facturas y abarrotaron los comedores sociales y los bancos de alimentos. Los supermercados registraron una caída en las ventas y algunos proveedores de alimentos de emergencia se quedaron sin provisiones o tuvieron que rechazar a las personas.

“La frecuencia con la que veremos a la gente venir, la distancia que recorrerán para ir a un banco de alimentos, un centro de distribución de alimentos o un mercado móvil que tal vez esté fuera de su zona inmediata, ese es el tipo de cosas que se empiezan a ver cuando se ejerce presión sobre esta red de programas de alimentos”, apuntó Stephens. “Las familias tendrán que ir más lejos”.

Stephens aseguró que City Harvest se está preparando para un posible aumento de la demanda en los próximos meses en los 400 bancos de alimentos asociados a los que abastece.

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