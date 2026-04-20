Huertos urbanos en NYC: la granja oculta en una iglesia que combate la inseguridad alimentaria

En medio del ruido constante, el tráfico y la densidad de uno de los barrios más transitados de Manhattan, un pequeño oasis verde florece casi en secreto. Sobre el techo de una iglesia en Hell’s Kitchen, una granja urbana está transformando la forma en que la comunidad accede a alimentos frescos, mientras promueve la sostenibilidad en plena ciudad de Nueva York.

Se trata del Hell’s Kitchen Farm Project, una iniciativa ubicada en la azotea de Metro Baptist Church que combina agricultura urbana, voluntariado y educación alimentaria. A simple vista, el lugar podría pasar desapercibido para miles de personas que circulan diariamente por la zona, incluyendo quienes llegan desde Nueva Jersey a través de Port Authority. Sin embargo, detrás de esa discreción se esconde un esfuerzo comunitario con impacto tangible.

Un oasis urbano que alimenta a cientos de familias

Cada temporada, esta granja produce aproximadamente 500 libras (227 kg) de alimentos frescos. Desde vegetales de hoja verde hasta hierbas y otros cultivos, la cosecha tiene un destino claro: apoyar al Rauschenbusch Metro Ministries Food Pantry, un banco de alimentos que atiende a cerca de 1,500 personas cada mes en Hell’s Kitchen. En una ciudad donde el costo de vida sigue en aumento, este tipo de iniciativas se vuelve crucial para familias vulnerables.

“El objetivo es promover y aumentar el acceso a productos frescos para nuestros miembros más vulnerables, y también fomentar la educación alimentaria”, explicó Chrisaleen Ciro, representante del proyecto, en entrevista para ABC 7. Su declaración resume el doble propósito de la granja: no solo alimentar, sino también enseñar.

Y es que, más allá de la producción de alimentos, el Hell’s Kitchen Farm Project busca cambiar la relación de los neoyorkinos con lo que consumen. En un entorno urbano donde predominan los alimentos procesados y el acceso a productos frescos puede ser limitado, la educación sobre nutrición y cultivo sostenible cobra un papel fundamental.

La preparación del huerto no sería posible sin la ayuda de decenas de voluntarios. En vísperas del Día de la Tierra, la granja se llenó de manos dispuestas a sembrar, regar y cuidar los cultivos. Entre ellos estaba Amy O’Brien, quien, como muchos otros, desconocía la existencia de este espacio verde.

“Es importante crear conciencia sobre la innovación que está ocurriendo aquí arriba. Paso todos los días por Port Authority y no tenía idea de que esto existía”, comentó. Su sorpresa refleja una realidad común: muchas de las iniciativas más transformadoras de la ciudad permanecen ocultas a simple vista.

El potencial de replicar granjas en los techos de Nueva York

El proyecto cuenta también con el respaldo de Earth Day Initiative, una organización que busca visibilizar esfuerzos ambientales en Nueva York y conectar a ciudadanos con oportunidades para participar en acciones sostenibles. Su rol ha sido clave para dar a conocer proyectos como este, especialmente durante fechas emblemáticas como el Día de la Tierra.

Este domingo, la organización celebró su festival anual en Union Square, un evento que reúne a grupos comunitarios, ambientalistas y residentes interesados en adoptar prácticas más ecológicas. Según John King Oppermann, representante de Earth Day Initiative, la misión principal es servir como puente.

“Queremos conectar a las personas que tienen el deseo de generar un impacto positivo con las organizaciones que ya están haciendo ese trabajo en sus propias comunidades”, señaló.

La idea de replicar este modelo no es descabellada. De hecho, voluntarios como Scott Weinstein ven un potencial enorme en los techos de Nueva York. “Cuando pienso en la cantidad de azoteas que hay en la ciudad, creo que esto podría hacerse de manera exponencial”, afirmó.

NYC cuenta con miles de edificios con espacios desaprovechados que podrían convertirse en huertos urbanos. Además de contribuir a la seguridad alimentaria, estos huertos ayudan a reducir el efecto de isla de calor, mejorar la calidad del aire y fomentar la cohesión comunitaria.

En un contexto donde el cambio climático y la desigualdad alimentaria son desafíos urgentes, iniciativas como el Hell’s Kitchen Farm Project demuestran que las soluciones pueden surgir desde lo local. No se trata únicamente de cultivar alimentos, sino de sembrar conciencia, comunidad y resiliencia.

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