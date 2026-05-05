George Clooney ganó $700 millones vendiendo tequila, ahora invierte en cerveza sin alcohol

El actor George Clooney no solo ha destacado en Hollywood, también ha demostrado ser un inversionista exitoso. Tras una de las ventas más llamativas en la industria de bebidas, ahora apuesta por una nueva tendencia en crecimiento: las bebidas sin alcohol.

De un tequila millonario a un nuevo negocio

Clooney alcanzó un gran éxito con su marca de tequila Casamigos, que vendió a la empresa Diageo en un acuerdo valuado en $700 millones iniciales, con la posibilidad de sumar otros $300 millones adicionales.

En su momento, el actor reconoció la magnitud del negocio: “Si nos hubieran preguntado hace cuatro años si teníamos una empresa de mil millones de dólares, no creo que hubiéramos dicho que sí. Esto refleja la confianza de Diageo en nuestra empresa y nuestra confianza en Diageo”.

Nueva apuesta: cerveza sin alcohol

Ahora, Clooney, junto con sus socios Rande Gerber y Mike Meldman, está impulsando una nueva marca llamada Crazy Mountain.

El proyecto, lanzado en marzo, ya ha recaudado $15 millones en inversión, liderados por firmas como CAVU Consumer Partners, con la participación de Coatue Management y Discovery Land Company.

En menos de dos meses, la marca logró vender en línea y expandirse a más de 25 estados en Estados Unidos.

Un mercado en crecimiento

La apuesta no es casual. Cada vez más personas están reduciendo su consumo de alcohol por razones de salud, presupuesto y estilo de vida, lo que ha impulsado el crecimiento de alternativas sin alcohol.

Datos de NielsenIQ indican que la cerveza sin alcohol representa el 83% de las ventas dentro de esta categoría, superando ampliamente al vino sin alcohol (11.2%) y a los licores (5.7%).

Además, la firma IWSR estima que este mercado alcanzará un valor de $5,000 millones en Estados Unidos para 2028.

Una tendencia que atrae a celebridades

Clooney no es el único en apostar por este sector. El actor Tom Holland también lanzó su propia marca en 2024, la cual ya ha superado una valuación de $100 millones.

Inversión con riesgo y potencial

Aunque el interés en este tipo de bebidas crece rápidamente, los expertos advierten que no todos los proyectos tendrán éxito. Investigaciones de la Universidad de Pensilvania indican que cerca del 75% de las startups respaldadas por inversionistas fracasan.

Aun así, cuando una marca logra posicionarse, puede generar retornos significativos, como ocurrió con Casamigos.

Más allá del nombre

El éxito de este tipo de negocios no depende únicamente de la fama. Aunque la participación de Clooney aporta visibilidad, los inversionistas también consideran factores como el equipo, el momento del mercado y la capacidad de crecimiento.

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