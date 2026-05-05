Pakistán condena ataque a Emiratos que rompe primer alto el fuego en el golfo Pérsico

El Gobierno de Pakistán condenó este martes de forma “enérgica” el ataque con misiles y drones lanzado contra Emiratos Árabes Unidos (EAU), una ofensiva que pone en jaque la labor de mediación de Islamabad y rompe el primer alto el fuego logrado en la región tras meses de hostilidades.

“Pakistán se mantiene firme junto a nuestros hermanos y hermanas emiratíes, así como con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en este momento difícil”, afirmó el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

En la declaración, que no dirige la responsabilidad del ataque a ninguna de las partes, Sharif insiste en que “es absolutamente esencial que el alto el fuego se mantenga y se respete, para permitir el espacio diplomático necesario para un diálogo que conduzca a una paz y estabilidad duraderas en la región”.

Este ataque supone el primer quiebre directo de la tregua que entró en vigor el pasado 8 de abril bajo los auspicios de Islamabad, que ha actuado como puente entre Washington y Teherán desde que estalló el conflicto regional en febrero.

El Ministerio de Defensa emiratí detalló que sus sistemas interceptaron 15 misiles y cuatro drones, un volumen de fuego que Irán justificó como respuesta al “aventurismo” de EE.UU., ignorando los esfuerzos de distensión encabezados por Pakistán.

El impacto de un proyectil en una instalación petrolera en Fuyaira dejó tres heridos de nacionalidad india y provocó un “gran incendio” en este punto estratégico para la exportación de crudo.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, los sistemas de EAU han interceptado más de 500 misiles balísticos y 2,200 drones.

El repunte de las hostilidades se produce apenas unos días después de que Pakistán entregara a Irán la respuesta de Estados Unidos sobre una propuesta de acuerdo integral.

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