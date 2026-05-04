Trump amenaza con “borrar de la faz de la Tierra” a Irán si ataca barcos en Ormuz

El presidente Donald Trump lanzó este lunes una advertencia directa a Irán al asegurar que su país responderá con una fuerza devastadora si se producen ataques contra embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico.

“Borraremos de la faz de la Tierra” a la República Islámica si se concretan esas agresiones, afirmó el mandatario durante una entrevista telefónica con Fox News, según relató el corresponsal de la cadena en Israel.

Trump subrayó además la capacidad militar desplegada por Washington en la zona. “Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes”, dijo, al referirse a la operación en curso en el estratégico paso marítimo.

Operación en marcha y primeros enfrentamientos

Las declaraciones del presidente coinciden con el inicio de una amplia maniobra militar para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en el contexto de la guerra.

El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes que ya facilitó el tránsito de dos buques mercantes en la zona y que destruyó seis lanchas rápidas iraníes que intentaron impedir el paso.

Trump calificó esta operación como “una de las mayores maniobras militares jamás realizadas”, en medio de una escalada que mantiene en tensión una de las rutas clave para el comercio energético global.

Mensajes cruzados en medio de negociaciones

Pese al endurecimiento del tono, el mandatario sostuvo que Irán ha mostrado señales de mayor flexibilidad en las conversaciones para poner fin al conflicto.

Según Trump, Teherán se ha vuelto “mucho más maleable” durante los contactos recientes, aunque no ofreció detalles sobre posibles avances concretos.

La advertencia del lunes se suma a declaraciones previas del presidente, quien ya había amenazado con consecuencias catastróficas si no se alcanza un acuerdo. El pasado 7 de abril, aseguró que “toda una civilización” podría desaparecer si Irán no accedía a poner fin a la guerra.

Con información de EFE.

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