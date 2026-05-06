Expanden programa de internet de alta velocidad gratuito en El Bronx

La Ciudad de Nueva York está expandiendo el programa que ofrece internet de banda ancha de alta velocidad y gratuito a los neoyorquinos de bajos ingresos. El piloto inicial financiado por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HDP) con fondos federales beneficiará a más de 700 hogares de El Bronx y el Alto Manhattan el próximo verano.

Internet Vecinal, es el primer programa de este tipo en el país que permite que familias elegibles reciben acceso a la red, gestionado por la Biblioteca Pública de la Ciudad de Nueva York (NYPL) como parte de su misión de expandir el conocimiento y la información para todos.

“Desde solicitar empleo hasta mantenerse en contacto con seres queridos, encontrar un médico de cabecera y mucho más, internet es esencial para participar plenamente en la sociedad. La Biblioteca está comprometida con la reducción de la brecha digital”, indicó Anthony W. Marx, director ejecutivo de NYPL.

En los hechos, el 40% de los hogares de El Bronx no tiene acceso a internet en su casa.

El programa da prioridad a los residentes de complejos de vivienda pública y unidades asequibles que en muchos casos están enfrentando el alto costo de los servicios públicos y la alimentación.

“Con esta inversión esta administración está dando un paso importante para construir una ciudad conectada que permite a los neoyorquinos acceder a empleos, encontrar cuidad infantil gratuito y explorar a la ciudad que aman”, declaró el alcalde Zohram Mamdani.

Esta expansión de Internet Vecinal se financia con 2 millones de dólares coordinados por el representante Ritchie Torres en el marco del Programa de Financiamiento para Proyectos Comunitarios del Año Fiscal 2026.

Los fondos cubrirán la excavación de microzanjas, la instalación de equipos de red en azoteas, infraestructura dedicada de acceso a internet y conectividad en las viviendas para miles de hogares en 50 edificios.

“La brecha digital no es abstracta, es una barrera diaria para muchas familias en el sur de El Bronx. En 2026, estar desconectado significa estar excluido de las oportunidades”, acotó Torres.

Mapa de Equidad Digital

En marzo del año pasado la Ciudad de Nueva York lanzó la hoja de ruta de ‘Equidad Digital NYC’ para hacer más fácil a los neoyorquinos de todas las edades a acceder a dispositivos y programación de habilidades de alfabetización digital en sus comunidades, incluida la renovación de laboratorios informáticos en bibliotecas y centros para adultos mayores.

Esta estrategia reforzada durante la Administración de Eric Adams describe 11 nuevas iniciativas, incluida la creación de un Grupo de Trabajo de Equidad Digital entre agencias y la expansión de la flota de laboratorios de computadoras móviles de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA).

Este plan se deriva de Big Apple Connect, el programa municipal de su tipo más grande del país que además proporciona internet gratuito y televisión por cable a 330 mil neoyorquinos que viven en 220 sitios de NYCHA ideado en 2022.

El dato: