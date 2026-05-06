Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 6 de mayo

¿Cómo deberías prepararte para salir este miércoles en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 88% durante el día y del 62% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 46% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:49 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:57 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan más nubes que claros con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 46 y los 64 grados Fahrenheit (8 y 18ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 25% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.