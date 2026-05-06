Ousmane Dembelé brilla y lleva al PSG a la final de la Champions League 2026

El Paris Saint Germain (PSG) sacó la chapa de campeón y empató 1-1 con el Bayern Múnich para meterse en la final de la UEFA Champions League.

El club parisino llega por segundo año consecutivo y tendrá la oportunidad de ser el segundo equipo bicampeón de Europa, después del Real Madrid.

PSG tuvo numerosas oportunidades de gol, pero no estuvo acertado de cara al arco, mientras que el Bayern consiguió el empate en los minutos finales con un gol de Harry Kane, aunque no fue suficiente.

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Ousmane Dembele lleva al PSG a una nueva final de Champions

Ousmane Dembelé abrió el marcador para el PSG apenas pasando los dos minutos de partido. Khvicha Kvaratskhelia se desmarcó y corrió toda la banda para darle un pase al francés que con un zapatazo venció a Manuel Neuer.

El club francés hizo daño durante gran parte del encuentro aunque no pudo aumentar su ventaja de dos goles en el marcador global.

PICKING UP RIGHT WHERE WE LEFT OFF 😤🔥



Ousmane Dembélé fires PSG in to the lead after just 2 minutes and 20 seconds 💥 pic.twitter.com/orFfaDK5ZM — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 6, 2026

Kane firmó un golazo de zurda en el 90+4, pero no era suficiente para que el Bayern lograra empatar la serie en el Allianz Arena. El inglés anotó 14 goles en 13 partidos disputados en esta edición de la Champions League.

Harry Kane scores his 14th goal in 13 #UCL games this season but it is not enough for Bayern Munich 💔 pic.twitter.com/680Mvz3JUH — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 6, 2026

Final inédita de Champions League

El Arsenal, que eliminó el martes al Atlético de Madrid, y el París Saint-Germain, que doblegó este miércoles al Bayern Múnich, disputarán el próximo 30 de mayo, sábado, una final inédita de la Liga de Campeones en el Puskas Arena de Budapest.

Es la segunda final de la historia del conjunto londinense, que ya jugó el duelo decisivo de 2006 y que nunca ha ganado la Copa de Europa, y la tercera del club francés, campeón en una ocasión, la pasada campaña por 5-0 ante el Inter de Milán

Arsenal perdió 2-1 en su primera y única final de Champions League ante el Barcelona de Ronaldinho en Wembley.

El PSG tiene marca de 1-1 en finales. Cayó ante el mismo Bayern en 2020 y viene de la goleada histórica 5-0 ante Inter en 2025.

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