¿Qué está ocurriendo en el crucero MV Hondius tras las muertes por hantavirus?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles que se confirmaron 3 casos de hantavirus y otros 5 casos sospechosos vinculados al brote detectado en un crucero holandés que cruzaba el océano Atlántico.

El brote se registró a bordo del crucero MV Hondius, que partió de la ciudad argentina de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.

El buque tenía previsto atracar en Cabo Verde el martes, pero las autoridades locales prohibieron el desembarco de los pasajeros por motivos de seguridad después de que se informara de la muerte de 3 pasajeros.

2 miembros de la tripulación, entre ellos el médico, necesitaron atención médica urgente y tuvieron que ser evacuados en un avión hospital. Una tercera persona, vinculada a uno de los fallecidos, también tuvo que ser evacuada después de que presentara síntomas. Según la OMS, tienen como rumbo Países Bajos.

Los pasajeros restantes continuarían su viaje hacia las Islas Canarias, donde se espera su llegada en un plazo de tres a cuatro días, según informó el Ministerio de Sanidad de España, que señaló que aún no se había decidido el puerto donde atracaría el barco.

El presidente de la comunidad autónoma de Canarias se ha negado a que los pasajeros desembarquen en las islas españolas, pero desde el gobierno español aseguran que, aunque comprenden “la preocupación y el nerviosismo locales”, están obligados a aceptar el barco en virtud de las normas sanitarias internacionales, y han hecho un llamamiento a la calma, dijo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La compañía de cruceros Oceanwide Expeditions declaró que su plan era navegar a “Gran Canaria o Tenerife”.

Según Oceanwide Expeditions, cerca de 149 personas y miembros de la tripulación permanecen a bordo bajo “estrictas medidas de precaución”.

Aunque el ambiente a bordo parece ser bueno, según relató un pasajero a la BBC, existe inquietud entre los viajeros.

“Hay mucha incertidumbre, y esa es la parte más difícil”, señaló el vlogger de viajes Jake Rosmarin en una publicación en redes sociales desde el barco.

El hantavirus es una cepa de virus transmitida por roedores.

Los humanos se contagian, principalmente, por inhalación de partículas en suspensión procedentes de excrementos secos de estos animales.

Las infecciones suelen producirse cuando el virus se transmite por el aire a través de la orina, los excrementos o la saliva de un roedor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias de la OMS, dijo este martes que la organización sospecha que pudo haber habido transmisión de hantavirus de persona a persona en el crucero holandés.

“Algunas personas a bordo del barco eran parejas que compartían camarote, así que se trataba de un contacto bastante íntimo”, declaró Van Kerkhove.

Añadió que la OMS sospecha que la primera persona que enfermó podría haber contraído el virus antes de embarcar.

Este miércoles la organización internacional ha confirmado que se trata de la variante “Andes” del virus.

Hacia las Islas Canarias

Según la OMS, España concedió permiso para que el buque atracara en las islas, donde se podría realizar una evaluación de riesgos y un seguimiento médico más exhaustivo.

En la tarde del martes, el Ministerio de Sanidad español comunicó que las autoridades estaban determinando qué pasajeros requerían una evacuación urgente desde Cabo Verde.

Asimismo, señaló que la OMS había explicado que Cabo Verde no podía llevar a cabo esta operación.

“Las Islas Canarias constituyen la ubicación más cercana que cuenta con las capacidades necesarias. España tiene la obligación moral y legal de asistir a estas personas, entre las cuales se encuentran varios ciudadanos españoles”, añadió el comunicado.

“El ambiente a bordo es bastante bueno”

Aunque la transmisión del hantavirus de persona a persona es poco frecuente, Van Kerkhove explicó en el programa BBC Breakfast que algunos contagios podrían haberse producido con el contacto entre personas que compartían camarotes.

Añadió que el virus podría haberse contraído inicialmente a través de roedores antes de que el barco zarpara de Ushuaia, en Argentina, o durante alguna de sus escalas.

La especialista destacó que el crucero visitó numerosas islas, algunas de las cuales albergan poblaciones de roedores.

“Nuestra hipótesis de trabajo es que probablemente haya más de un tipo de transmisión en curso”, concluyó.

Un pasajero, que pidió permanecer en el anonimato, le dijo a la BBC que, según la tripulación, las autoridades de Cabo Verde “no quieren tener nada que ver con nosotros”.

“Aun así, por lo que puedo ver, el ambiente a bordo es bastante bueno”, añadió.

También indicó que hasta el martes sólo se había realizado una prueba a una persona que fue trasladada a Sudáfrica y que dio positivo por hantavirus.

“Todavía no sabemos si los otros casos están relacionados con ese virus o si se trata de algo distinto”, explicó.

El hantavirus es una cepa de virus transmitida por roedores, pero también puede transmitirse de persona a persona, aunque es poco común. (Foto: Getty Images)

“Si todos resultan ser hantavirus, entonces la forma de transmisión es un tanto misteriosa. Nos han dicho que no hay roedores a bordo y que el contagio entre personas es difícil o poco frecuente”, dijo.

“Esperamos que pronto se realicen pruebas al resto de los pacientes para entender mejor qué está ocurriendo”, añadió.

Otro pasajero, el vlogger de viajes Jake Rosmarin, publicó el lunes un video desde el barco en redes sociales en el que afirmó que “lo que está pasando ahora mismo es muy real para todos nosotros los que estamos aquí”.

“No somos solo una historia. No somos solo titulares de periódicos, somos personas. Personas con vidas, con familias, con gente que nos espera en casa”, clamó.

“Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y poder regresar a casa”.

Actuando con urgencia

Oceanwide Expeditions ofreció un recuento de los hechos e informó que un pasajero holandés se enfermó a bordo y murió el 11 de abril mientras el barco estaba en alta mar.

Su esposa murió posteriormente al llegar a un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica, tras haber volado desde la isla de Santa Elena, donde desembarcó del buque.

En un comunicado, la familia de la pareja holandesa declaró que “el hermoso viaje que vivían juntos se vio interrumpido de forma abrupta y definitiva”.

“Aún nos cuesta asimilar que los hayamos perdido. Deseamos traerlos a casa y rendirles homenaje en paz y en la intimidad”, añadió.

Los investigadores trabajan partiendo de la hipótesis de que en los dos casos confirmados se ha detectado la variante “Andes” del virus, que se propaga en Sudamérica, donde comenzó el crucero.

Hasta el martes, solo se habían confirmado casos de hantavirus en la mujer neerlandesa que murió y un ciudadano británico que fue hospitalizado en Johannesburgo tras ser evacuado.

Este miércoles se ha confirmado un tercer caso, el de un hombre que desembarcó antes de que se declarara el brote en el barco y regresó a Suiza desde Sudamérica a finales de abril. Tras experimentar síntomas, fue hospitalizado en Zúrich, donde se encuentra aislado.

Se está investigando la causa de la muerte de los otros pasajeros.

La empresa añadió que el sábado falleció un tercer pasajero a bordo del MV Hondius.

Oceanwide Expeditions indicó que aún no se ha determinado la causa de esta muerte y confirmó que el pasajero era de nacionalidad alemana.

La OMS declaró que está “actuando con urgencia” para prestar apoyo al MV Hondius y agradeció a las autoridades sudafricanas por atender al paciente británico.

El director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, afirmó que “las infecciones por hantavirus son poco comunes”.

Aunque en algunos casos puede ser grave, no se transmite fácilmente entre personas.

El riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo para el pánico ni para restringir los viajes.

El MV Hondius se describe como un crucero polar de 107,6 metros de eslora, con capacidad para 170 pasajeros en 80 camarotes, además de 57 miembros de la tripulación, 13 guías y un médico.

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