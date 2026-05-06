Trump lanza nueva amenaza a Irán si no accede a un acuerdo de paz

El presidente Donald Trump advirtió nuevamente a Irán que de no concretarse un acuerdo de paz, los ataques bélicos se reanudaran con una fuerza mayor a las anteriores.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano detalló los términos bajo los cuales se detendría la actividad militar actual. El mandatario fue directo al señalar las condiciones para el fin de la misión denominada “Furia Épica” y la reapertura de rutas comerciales estratégicas.

“Si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán”, declaró Trump. “Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes”.

Assuming Iran agrees to give what has been agreed to, which is, perhaps, a big assumption, the already legendary Epic Fury will be at an end, and the highly effective Blockade will allow the Hormuz Strait to be OPEN TO ALL, including Iran. If they don’t agree, the bombing starts,… pic.twitter.com/BvPpOIfNCx — Commentary: Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 6, 2026

Detalles del memorando y plazos de respuesta

De acuerdo con el portal Axios, EE.UU. espera una respuesta definitiva de Irán en las próximas 48 horas. El conflicto, que escaló tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, se encuentra actualmente en una fase de alto el fuego indefinido.

Funcionarios de la Casa Blanca han señalado que este es el punto de mayor cercanía entre ambas naciones para alcanzar una resolución desde que comenzaron las hostilidades, señaló el medio antes citado.

El documento base de la negociación, que consta de una sola página, establece compromisos recíprocos para garantizar la estabilidad. Entre los puntos principales se encuentra una moratoria iraní al enriquecimiento nuclear y la liberación de miles de millones de dólares en fondos que permanecen congelados. En cambio, EE.UU. procedería al levantamiento de sanciones económicas y permitiría el tránsito normal de mercancías y crudo por el estrecho de Ormuz.

Mediación internacional y estado del bloqueo

La reciente pausa en las operaciones militares, anunciada previamente por el presidente, se produjo tras una solicitud formal del gobierno de Pakistán. Esta decisión buscó facilitar las negociaciones mediadas por Islamabad y permitir el flujo de suministros esenciales.

A pesar de este paréntesis en los ataques, el Comando Central estadounidense reporta que el bloqueo naval sigue vigente en las costas iraníes, habiendo afectado hasta el momento el tránsito de aproximadamente 50 embarcaciones en la zona.

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