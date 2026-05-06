UnitedHealthcare eliminará autorización previa en 30% de servicios médicos y reducirá retrasos para pacientes

Una consulta retrasada, una terapia suspendida o una cirugía aplazada por cuestiones administrativas no debería ser normal. Sin embargo, millones de personas en Estados Unidos enfrentan esa realidad cada año mientras esperan aprobaciones de sus aseguradoras para recibir atención médica.

En respuesta a las crecientes críticas al sistema, UnitedHealthcare anunció que eliminará algunos requisitos de autorización previa que actualmente frenan tratamientos, estudios y procedimientos médicos, una práctica que durante años ha provocado frustración entre pacientes y doctores. Esta medida aplicará en alrededor del 30% de los servicios médicos que hoy necesitan aprobación anticipada.

Qué barreras elimina UnitedHealthcare y desde cuándo

UnitedHealthcare, considerada la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos, afirma que actualmente solo el 2% de sus servicios médicos requieren autorización previa, pero aun así reducirá en 30% esas solicitudes, para agilizar procedimientos que suelen generar más fricción en el día a día.

Según la compañía, el ajuste incluye:

Cirugías ambulatorias seleccionadas

Pruebas diagnósticas como ciertos ecocardiogramas

Terapias ambulatorias específicas

Parte de la atención quiropráctica

Estos cambios se implementarán durante el resto del 2026, y la lista completa de servicios se publicará en UHCProvider.com para que médicos y clínicas puedan verificar las nuevas disposiciones.

Por qué importa la autorización previa para tu bolsillo

La autorización previa es el proceso por el cual el médico solicita la autorización de la aseguradora antes de realizar un estudio, terapia o procedimiento, incluso si considera que es médicamente necesario.

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Cuando esa autorización se retrasa o se niega, el paciente puede enfrentar:

Reprogramaciones (más tiempo sin tratamiento)

Pruebas repetidas por vencimiento de órdenes

Tener que pagar por sus propios medios si decide seguir adelante sin aprobación

“Eliminar estos requisitos es una forma más en la que estamos trabajando para facilitar que los pacientes reciban la atención que necesitan cuando la necesitan”, afirmó Tim Noel, director ejecutivo de UnitedHealthcare, al anunciar las nuevas disposiciones.

En la práctica, menos autorizaciones previas pueden significar menos días perdidos de trabajo, menos pagos por transporte, gastos adicionales por cuidado de niños y menos facturas sorpresa por procedimientos fuera de red.

Qué cambiará realmente para pacientes con seguros comerciales y Medicare Advantage

De acuerdo con Reuters, la eliminación de autorización previa beneficiará tanto a asegurados con planes comerciales como a titulares de algunos productos de Medicare Advantage, programas en los que se encuentran millones de adultos mayores y trabajadores de todo EE.UU.

Si bien UnitedHealthcare reiteró que incluso con las reglas actuales, aproximadamente el 92% de las solicitudes de autorización previa se aprueban en menos de 24 horas, grupos de médicos y pacientes sostienen que el 8% restante ha provocado retrasos críticos, sobre todo en diagnósticos cardíacos y tratamientos de rehabilitación.

Para muchas familias hispanas, que suelen combinar más de un empleo o dependen de horarios ajustados, un trámite menos representa una diferencia significativa entre seguir un tratamiento completo o abandonarlo a la mitad.

Una señal favorable en medio de presión regulatoria y críticas a la industria

La decisión de UnitedHealthcare no se produce en el vacío. Es una respuesta ante las fuertes críticas contra las aseguradoras de Medicare Advantage por demoras y rechazos vinculados a la autorización previa, lo que ha llevado a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) a endurecer auditorías y supervisión.

“Las aseguradoras han estado bajo creciente presión para simplificar el uso de la autorización previa debido a quejas de pacientes y médicos sobre trámites excesivos que pueden retrasar o incluso negar la atención necesaria”, señaló un despacho de Reuters tras el anuncio.

Por ello, la decisión de UnitedHealthcare también sería un movimiento anticipado a la aplicación de regulaciones más duras y mejorar su imagen frente a autoridades y consumidores.

Qué puede hacer el paciente hispano a partir de ahora

Para los asegurados, el cambio no desaparecerá toda la burocracia, pero sí abre algunas oportunidades concretas:

Preguntar al médico si el estudio o tratamiento recomendado sigue requiriendo autorización previa o ya fue eliminado de la lista.

si el estudio o tratamiento recomendado sigue requiriendo autorización previa o ya fue eliminado de la lista. Verificar en línea en el portal de UnitedHealthcare o UHCProvider.com, especialmente antes de procedimientos costosos.

en el portal de UnitedHealthcare o UHCProvider.com, especialmente antes de procedimientos costosos. Documentar retrasos o rechazos que persistan y reportarlos al Departamento de Seguros de su estado o a organizaciones de defensa del paciente, si afectan gravemente su tratamiento.

Conocer estos cambios puede evitar que una familia cancele citas por miedo a facturas inesperadas, cuando el trámite quizá ya no es necesario.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el cambio de UnitedHealthcare para autorizaciones médicas

¿Qué significa eliminar la autorización previa en el 30% de servicios?

Significa que, de todos los servicios que hoy necesitan permiso de la aseguradora antes de realizarse, aproximadamente un 30% dejarán de requerir ese trámite de aquí a finales de 2026.

¿Qué tipo de tratamientos ya no necesitarán autorización previa?

La medida aplicará a algunas cirugías ambulatorias, ciertos ecocardiogramas, terapias ambulatorias seleccionadas y parte de la atención quiropráctica. Consulta la lista exacta en UHCProvider.com.

¿Cuándo entran en vigor estos cambios?

Los ajustes se implementarán durante el resto de 2026 hasta eliminar el 30% de las autorizaciones previas. Es importante que pacientes y proveedores revisen periódicamente las actualizaciones.

¿Esto aplica a todos los planes de UnitedHealthcare?

La medida se aplicará en planes comerciales y ciertos planes de Medicare Advantage, pero los detalles pueden variar según el plan y el estado. Conviene revisar la póliza específica.

¿UnitedHealthcare seguirá usando la autorización previa?

Sí. La empresa indicó que la autorización previa sigue siendo un “mecanismo esencial de protección”, pero que debe usarse solo cuando realmente aporte valor al paciente.

Conclusión

La reducción de requisitos de autorización previa por parte de UnitedHealthcare no arregla por completo los problemas del sistema de salud, pero es una señal clara de que la presión de pacientes, médicos y reguladores empieza a mover a los gigantes del sector.

Si la aseguradora cumple su promesa y recorta en 30% estos trámites, muchas familias hispanas podrían ver menos citas perdidas, retrasos y un alivio moderado en gastos indirectos. El verdadero impacto se medirá en los próximos meses, cuando tengamos el número de procedimientos que se agilizan de verdad y si otras aseguradoras siguen el mismo camino o se quedan atrás.

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