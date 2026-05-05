¿Puedo morir por una pancreatitis? Expertos lo aclaran

La pancreatitis, que se trata de la inflamación del páncreas, es una condición médica que puede ir desde un cuadro leve hasta una enfermedad con riesgo vital. Ante la pregunta directa: ¿se puede morir por una pancreatitis? La respuesta es sí, aunque no en todos los casos.

La gravedad depende del tipo de pancreatitis, la rapidez con la que se trate y las condiciones de salud del paciente, destaca el sitio web de salud Ubie Health.

El páncreas cumple funciones esenciales en la digestión y en la regulación del azúcar en la sangre. Cuando se inflama, su funcionamiento se altera y puede desencadenar complicaciones que, en escenarios extremos, comprometen la vida.

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¿Cuándo la pancreatitis se vuelve peligrosa?

Existen dos formas principales: la pancreatitis aguda y la crónica. La primera aparece de manera repentina y puede clasificarse en leve, moderada o grave. En su forma leve, la mortalidad es baja, inferior al 1%. Sin embargo, cuando evoluciona a una fase severa, el riesgo aumenta considerablemente.

Los casos más críticos se presentan cuando hay falla orgánica persistente durante más de 48 horas, afectando órganos como los pulmones, riñones o el corazón. En estos escenarios, la mortalidad puede oscilar entre el 15% y el 30%, e incluso más si aparecen infecciones o necrosis pancreática, es decir, muerte del tejido del órgano.

Según señalan expertos, hay factores que pueden agravar la pancreatitis y elevar el riesgo de fallecimiento. Estos son:

Necrosis pancreática infectada

Insuficiencia multiorgánica

Respuesta inflamatoria generalizada del cuerpo

Hemorragias internas

Enfermedades previas como diabetes o problemas renales

Además, condiciones como el consumo excesivo de alcohol, cálculos biliares o niveles muy altos de triglicéridos pueden desencadenar cuadros más severos.

A diferencia de la forma aguda, la pancreatitis crónica no suele causar la muerte de forma inmediata, pero sí puede deteriorar progresivamente la salud. Con el tiempo, provoca problemas digestivos, pérdida de peso, diabetes y aumenta el riesgo de cáncer de páncreas.

Este tipo de inflamación prolongada afecta la calidad de vida y puede acortar la esperanza de vida si no se controla adecuadamente.

Cómo reducir el riesgo de complicaciones

El pronóstico de la pancreatitis mejora significativamente con un tratamiento oportuno. Las medidas más eficaces incluyen la hidratación intravenosa temprana, el soporte nutricional y el control de infecciones cuando aparecen.

A nivel preventivo, los especialistas recomiendan evitar el consumo excesivo de alcohol, mantener una dieta equilibrada, controlar los niveles de grasa en sangre y atender a tiempo problemas como los cálculos biliares. La clave está en no ignorar los síntomas y actuar con rapidez.

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