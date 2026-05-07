Daniel Radcliffe ha sido un éxito en Broadway y la obra recupera el dinero invertido

Hace unos días, el actor británico Daniel Radcliffe fue nominado a los Premios Tony en la categoría Mejor Actor. Esta nominación la obtiene por su trabajo en la obra “Every Brilliant Thing”, un monólogo participativo que ha sido adaptado múltiples veces en todas partes del mundo.

Aunque esta obra ha sido un éxito en muchas partes del mundo y se ha presentado desde el 2013, nunca se había estrenado en Broadway. Para hacerlo, la producción invirtió $6.5 millones de dólares y recientemente se informó que lograron recuperar lo invertido con las funciones que se han hecho hasta ahora.

Esta versión de la obra protagonizada por el actor de 36 años fue dirigida por Jeremy Herrin en colaboración con el propio autor de “Every Brilliant Thing”, Duncan Macmillan.

Radcliffe estrenó la obra el 12 de marzo de este año en el Hudson Theatre, ubicado en el 141 de la calle 44 Oeste, en el corazón del distrito teatral de Nueva York. El actor estará al frente de la obra hasta el 24 de mayo y luego su papel estará a cargo de Mariska Hargitay, protagonista de la serie “Law & Order: Special Victims Unit”.

“Every Brilliant Thing” con Hargitay estará disponible por pocas semanas, desde el 26 de mayo al 28 de junio de este año.

Hay que recordar que Daniel Radcliffe debutó en Broadway en 2008, mientras aún estaba en marcha el proyecto de la saga de “Harry Potter”, la cual protagonizó desde el 2001 hasta el 2011. Su debut teatral en Broadway lo hizo con la obra “Equus” de Peter Shaffer.

Su reciente nominación a los Tony no es la primera, pues en 2024 ganó un premio como Mejor Actor de Reparto en un Musical. El premio lo ganó por su trabajo al interpretar a Charley Kringas en el listado “Merrily We Roll Along”.

Esta obra no ha sido el único estreno del actor británico este año, pues en enero también estrenó la serie de televisión “The Fall and Rise of Reggie Dinkins”, una comedia que está disponible a través de Amazon Prime Video.

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