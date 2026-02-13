Daniel Radcliffe defiende su vida más allá de Harry Potter

La conversación que Daniel Radcliffe sostuvo con Rolling Stone dejó al descubierto una mezcla de memorias, certezas y nuevas prioridades.

Desde Manhattan, donde ensaya su próximo proyecto teatral, el actor de 36 años recordó lo que significó crecer bajo la presión de una franquicia global y cómo reconfiguró su propia idea del éxito.

Recordó que, desde niño, fue consciente de las etiquetas que acompañan a las estrellas infantiles: “Era muy consciente del estereotipo que rodea a las estrellas infantiles”, comentó al medio. Luego añadió: “Pensaba: ‘Todo el mundo piensa que voy a ser un imbécil allá donde voy. Sólo tengo que intentar demostrarle a alguien lo antes posible que no lo soy’”.

Esa tensión entre expectativas ajenas y la construcción de una identidad propia marcó sus primeros años en la industria. Sobre la fama temprana, explicó a Rolling Stone que “lo más difícil es discernir qué consideran los demás como éxito para ti y qué consideras tú como éxito para ti mismo. Sobre todo si te haces famoso joven”.

“No necesito que borren a Harry Potter”

Lejos de incomodarle, Radcliffe aseguró que no carga con el estigma de ser recordado como el joven mago. Su mirada es mucho más práctica: “No necesito que la gente borre a Harry Potter de su memoria para poder disfrutar lo que estoy haciendo ahora”, dijo en la entrevista.

Admitió, sin embargo, que el tránsito hacia nuevos papeles no fue inmediato. “La gente suele buscarme en otros trabajos. Cuando terminé con las películas, probablemente me generaba más ansiedad”, recordó.

Con los años, ese peso cambió de forma. Ya no mide su éxito por la dimensión comercial de un proyecto: “He estado en el negocio más exitoso comercialmente que jamás haré, así que ese no puede ser el límite para lo que es el éxito ahora. Tiene que ser algo que realmente me llene”.

Teatro, premios y el vértigo del escenario

Hoy Radcliffe se sumerge en el Distrito Teatral de Manhattan para dar vida a “Every Brilliant Thing”, una obra que exige interacción directa con el público. La describe como un reto estimulante: “No saber realmente qué va a pasar siempre es una perspectiva muy atractiva para mí”.

Sobre los nervios antes de salir a escena, fue contundente: “¡Dios mío, totalmente! Un poco de nervios es saludable: sales al escenario frente a 900 personas”.

También evocó el momento en que recibió su premio Tony por “Merrily We Roll Along”. “Fue increíble. Muy especial ganarlo como parte de ese espectáculo. Pensé: ‘¿Qué es la vida? Esto es tan increíblemente perfecto y hermoso’”, dijo a Rolling Stone.

Su agenda incluye además la comedia de NBC, “The Fall and Rise of Reggie Dinkins”, una colaboración que lo entusiasma especialmente por la presencia de Tracy Morgan: “Tracy es una de las personas más divertidas del mundo”, comentó. “Todos los días lo oirás decir cinco de las cosas más locas que jamás hayas oído decir a un ser humano”, agregó.

Paternidad y una sensibilidad nueva

Radcliffe abrió también un espacio íntimo para hablar de la paternidad, un rol que transformó su sensibilidad. Contó que atesora las confusiones verbales de su hijo y esos pequeños momentos de brillantez accidental: “La mayoría de mis razones para vivir probablemente serían sobre mi hijo”, admitió.

Sobre su vínculo con Erin Darke, su compañera desde hace más de una década, destacó la comunicación constante: “Se nos da muy bien tener conversaciones importantes y no rehuirlas. Erin siempre ha sabido hacerme hablar de mis sentimientos más de lo que suelo hacerlo, como inglés un poco reprimido”.

En contraste, confesó que no siente ninguna necesidad de sumarse a las redes sociales: “No estoy desconectado, pero no estoy en Instagram. No sé cómo lo hace la gente. Ya estoy lo suficientemente estresado”, cerró.

