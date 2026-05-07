Delta elimina snacks y bebidas gratis en cientos de vuelos: a quiénes afecta

Delta Air Lines ajusta su servicio a bordo y el cambio se sentirá especialmente en los vuelos cortos dentro de Estados Unidos. A partir del 19 de mayo de 2026, la aerolínea dejará de ofrecer snacks y bebidas gratis en cabina principal y Delta Comfort+ en rutas de menos de 350 millas, una medida que alcanzará a unos 450 vuelos diarios, cerca del 9% de su operación.

Recorte de snacks y bebidas: los vuelos afectados

El recorte aplica a pasajeros de Main Cabin y Delta Comfort+ en vuelos de menos de 350 millas. En esos trayectos ya no habrá servicio de bebidas ni snacks gratuitos.

Viajar en EE.UU. será menos cómodo: Delta elimina snacks en cientos de vuelos Crédito: AP

La medida no afecta a quienes vuelen en Delta First, ya que Primera Clase mantendrá el servicio completo sin importar la distancia del vuelo. En cambio, los vuelos de 350 millas o más tendrán menú completo de bebidas y snacks para Main Cabin y Comfort+.

El cambio llega justo antes de la temporada fuerte de viajes de verano y puede afectar a quienes hacen conexiones cortas, escapadas de fin de semana o vuelos regionales. En la práctica, el pasajero deberá prever agua o comida antes de abordar, especialmente si viaja con niños, adultos mayores o personas que necesitan comer por razones de salud.

Qué aerolíneas en Estados Unidos todavía ofrecen snacks gratis

Aunque Delta recortará el servicio en parte de sus vuelos, varias aerolíneas en Estados Unidos todavía mantienen algún tipo de snack o bebida sin costo para pasajeros en clase económica, aunque con diferencias según la duración del trayecto y el tipo de tarifa.

American Airlines suele ofrecer bebidas sin alcohol y un snack ligero en muchos vuelos domésticos más largos, mientras que en trayectos muy cortos el servicio puede ser limitado.

United Airlines también mantiene bebidas gratuitas y snacks básicos en numerosos vuelos dentro de Estados Unidos, especialmente fuera de los trayectos regionales más breves.

Southwest Airlines, una de las aerolíneas más populares entre viajeros que buscan tarifas competitivas, continúa ofreciendo snacks y bebidas gratuitas en muchos vuelos, aunque el menú es simple.

JetBlue conserva una de las propuestas más amigables para el pasajero en clase económica, con snacks de marca y bebidas sin cargo en gran parte de su red doméstica, una política que históricamente la ha diferenciado de otras compañías.

Alaska Airlines ofrece snacks y bebidas de cortesía en múltiples vuelos, aunque la disponibilidad puede variar según distancia y horario.

Eso sí: en toda la industria aérea estadounidense hay una tendencia clara a recortar servicios en cabina económica, especialmente en vuelos cortos donde el tiempo operativo es limitado. Por eso, si viajas con niños, necesitas comer por razones médicas o simplemente quieres evitar sorpresas, conviene revisar el detalle del servicio antes de embarcar.

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