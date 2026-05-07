Dio su vida salvando a dos niños: veterana guardia escolar arrollada trabajando en NJ

Jean Schultz, veterana guardia de cruce escolar, murió heroicamente a los 80 años al ser atropellada cumpliendo con su trabajo en Nueva Jersey.

Según la Oficina del Fiscal del condado Passaic y la alcaldesa Tracy Kallert, Schultz fue golpeada por un automóvil después de haber empujado a dos niños para ponerlos fuera de peligro, poco después de las 3:30 p.m. del lunes, en Woodland Park.

Schultz fue trasladada a un centro de sal, donde se certificó su fallecimiento, indicaron los fiscales. Los dos niños, que son hermanos, fueron llevados a un hospital en condición estable, indicó New York Post. El conductor permaneció en el lugar de los hechos. La investigación sobre el incidente continúa en curso y no se han anunciado arrestos.

Varios testigos relataron a la cadena ABC News que la veterana guardia de cruce había empujado heroicamente a los dos menores para apartarlos del camino, en un intento por salvarlos del impacto del vehículo que se les venía encima. «Literalmente se puso en peligro para proteger a los niños», declaró Marino Florio, residente de la zona.

El Distrito Escolar de Woodland Park describió a Schultz como una guardia de cruce «dedicada» que desempeñaba un «papel fundamental» al guiar a los alumnos para que cruzaran la calle de manera segura, siempre con una sonrisa en el rostro. «Esta pérdida es, y seguirá siendo, profundamente sentida en toda nuestra comunidad educativa y en la comunidad en general», expresaron en un comunicado.

«Durante muchos años, Jean sirvió a nuestra comunidad con esmero, calidez y una dedicación inquebrantable. Fue mucho más que una guardia de cruce: fue una presencia luminosa y reconfortante para generaciones de niños y familias», afirmó la alcaldesa Kallert. «Su compasión, su calidez y su amor genuino por los niños de Woodland Park dejaron una huella imborrable que jamás será olvidada. Esta pérdida se siente profundamente en toda nuestra comunidad, especialmente entre las familias y los estudiantes que tuvieron la fortuna de verla cada día».

En un caso similar, en febrero John Miro, guardia escolar de 70 años, fue fatalmente arrollado cuando estaba trabajando en Long Island (NY). Un hispano fue acusado de conducir drogado, provocando esa tragedia.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.