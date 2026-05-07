Juan Soto guía resurgir de Mets con paliza a Rockies

Los Mets siguen buscando salir del último lugar y sumaron su tercera victoria en fila y la cuarta en los últimos cinco juegos gracias a jonrones de Juan Soto y Marcus Semien contra los Rockies.

El equipo de Nueva York ganó 10-5 aprovechando el Coors Field, un estadio reconocido por su ventaja a los bateadores. Los Mets no anotaban 10 o más carreras desde el 23 de abril.

Juan Soto conectó un jonrón en el mismo primer inning y como primer bate para abrir el marcador contra Michael Lorenzen.

La ofensiva de los Mets pegó 15 hits, incluyendo seis extrabases, y bateó tres imparables con hombres en posición anotadora.

La victoria se la acreditó Freddy Peralta, quien tuvo una buena apertura de 5.0 innings sin permitir carreras, 4 hits recibidos, 1 ponche y 2 boletos recibidos.

Aunque luego de Freddy Peralta, Tobias Myers recibió cuatro carreras limpias que puso la pizarra 8-4 con ventaja para los Mets.

Los Mets le hicieron 7 carreras limpias a Lorenzen, con 11 hits incluyendo el cuadrangular de Juan Soto.

El equipo Metropolitano finaliza la serie ante Colorado este jueves y luego viajará a Arizona para tres juegos en el Chase Field ante los Diamondbacks.

Mets comienzan a tener victorias tras bache negativo

Los Mets han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos y, aunque siguen en el último puesto del Este de la Liga Nacional, están a 5.5 juegos del último puesto del Comodín en el Viejo Circuito.

Uno de los elementos que ha ayudado a la mejora ofensiva del equipo es el regreso de Juan Soto. El dominicano tiene un promedio de bateo de .299 con 23 hits, 4 jonrones, 10 carreras impulsadas y 10 carreras anotadas en 21 juegos esta temporada.

Jugadores como Marcus Semien, Bo Bichette y Brett Baty también deben comenzar a aportar para la causa del manager Carlos Mendoza.

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