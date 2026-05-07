Niño de 8 años es atacado por un castor en parque de Nueva Jersey y autoridades investigan posible brote de rabia

Un niño de 8 años resultó herido luego de ser atacado por un castor mientras pescaba en un parque de Mahwah, Nueva Jersey, en un incidente que ahora es investigado por las autoridades locales debido al comportamiento agresivo e inusual del animal.

De acuerdo a ABC 7, el ataque ocurrió alrededor de las 6:00 p.m. (ET) del domingo en Lake Henry, dentro del complejo Continental Soldiers Park, un área recreativa frecuentada por familias y pescadores de la zona.

De acuerdo con la Policía de Mahwah, el menor se encontraba pescando desde la orilla del lago cuando el castor salió repentinamente del agua y corrió directamente hacia él. El niño intentó escapar, pero tropezó mientras corría y el animal logró morderlo en la parte superior de uno de sus muslos.

Las autoridades señalaron que el castor continuó atacando incluso después de derribar al menor, lo que provocó momentos de tensión entre las personas que se encontraban cerca del lago.

Un conocido de la familia que estaba en el lugar reaccionó rápidamente y enfrentó al castor para detener el ataque. Según el reporte policial, el hombre golpeó y pateó varias veces al animal hasta lograr que se alejara del niño.

Sin embargo, el castor no abandonó el área de inmediato. La policía informó que el animal siguió rondando la zona y nadando cerca de la orilla después del incidente, un comportamiento que aumentó la preocupación entre los visitantes del parque.

Paramédicos de Mahwah EMS acudieron al lugar pocos minutos después y trasladaron al menor al Good Samaritan Hospital para recibir tratamiento médico. Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre la gravedad de las heridas ni sobre el estado actual del niño.

Mientras los oficiales investigaban lo sucedido, comenzaron a recibir reportes adicionales de otras personas que aseguraban haber visto al mismo castor acercarse agresivamente a visitantes del parque más temprano ese mismo día.

La policía también revisó un video publicado en internet que aparentemente muestra al animal comportándose de manera hostil cerca de otras personas en el parque.

Sospechan que el castor está enfermo

Debido a las circunstancias del ataque y al comportamiento errático del animal, la Policía de Mahwah solicitó la intervención de control animal.

Personal de Tyco Animal Control acudió al parque y observó que el castor presentaba señales de posible enfermedad, aunque las autoridades no especificaron qué tipo de padecimiento.

El animal finalmente fue capturado y retirado del parque para realizar pruebas médicas y determinar si estaba infectado con rabia u otra enfermedad que pudiera explicar su conducta agresiva.

Los resultados de esas pruebas podrían ser clave para decidir si el menor necesitará tratamientos adicionales, como vacunas preventivas contra la rabia.

Aunque los castores suelen ser animales tímidos y evitan el contacto con humanos, expertos en vida silvestre explican que pueden volverse extremadamente agresivos si están enfermos, heridos o se sienten amenazados.

En Estados Unidos se han registrado otros incidentes similares en años recientes, aunque los ataques de castores a personas continúan siendo poco comunes.

Las autoridades también investigan si el mismo animal pudo haber estado involucrado en otros encuentros agresivos reportados en el parque durante el domingo.

Tras el incidente, las autoridades recordaron a residentes y visitantes la importancia de mantener distancia de animales salvajes, incluso en áreas recreativas urbanas donde suelen convivir cerca de personas.

Funcionarios recomendaron evitar alimentar fauna silvestre, no acercarse a animales que presenten comportamientos extraños y reportar inmediatamente cualquier ataque o conducta agresiva a la policía o a control animal.

Expertos señalan que un animal salvaje que pierde el miedo a los humanos o muestra agresividad inusual podría estar enfermo y representar un riesgo tanto para personas como para mascotas.

El parque permaneció bajo observación mientras continuaba la investigación y se verificaba si existía algún peligro adicional para quienes frecuentan el área.

Hasta ahora, la Policía de Mahwah no ha informado si se implementarán restricciones temporales en Lake Henry o en otras partes del complejo Continental Soldiers Park.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta y que darán a conocer más información una vez que concluyan las pruebas realizadas al castor capturado.

Sigue leyendo:

* Clasificación de las picaduras más intensas: ¿cuál es la peor?

* Un mamífero reaparece en Cleveland tras más de un siglo de ausencia

* Cómo una red de tráfico de hormigas fue desarticulada en Kenia