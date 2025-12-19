Un mamífero reaparece en Cleveland tras más de un siglo de ausencia

Un descubrimiento que parecía improbable ha sorprendido a biólogos y autoridades ambientales en Ohio. Una cámara de vida silvestre instalada en Cleveland Metroparks captó recientemente a un fisher, un mamífero nativo que no había sido registrado en el condado de Cuyahoga desde el siglo XIX, según confirmaron funcionarios del sistema de parques.

El avistamiento ocurrió a principios de este año, cuando una de las cámaras de monitoreo automático, utilizadas para registrar la actividad de animales esquivos, grabó al ejemplar desplazándose con rapidez por un sendero boscoso. En el video, el animal incluso se detiene por un instante y mira directamente al lente, una escena que permitió a expertos confirmar con certeza la especie.

Cleveland Metroparks calificó el hallazgo como “tremendamente emocionante”, al subrayar que el regreso del fisher es una señal clara de que, décadas de conservación y restauración de hábitats, están dando resultados. Los parques del área han invertido durante años en la protección de bosques, humedales y corredores naturales que conectan distintos ecosistemas del noreste de Ohio.

El fisher es un mamífero carnívoro de tamaño mediano, emparentado con las comadrejas y las martas. A pesar de su nombre, no se alimenta principalmente de peces. Su dieta incluye pequeños mamíferos y aves, y es conocido por ser uno de los pocos depredadores capaces de cazar puercoespines, una habilidad poco común en la fauna norteamericana.

Un símbolo del éxito de la conservación ambiental

Históricamente, el fisher habitaba gran parte del estado de Ohio, especialmente las regiones boscosas del norte. Sin embargo, su población colapsó a mediados del siglo XIX como consecuencia de la deforestación masiva, la fragmentación del hábitat y la caza sin regulación durante la época del comercio de pieles.

La desaparición fue tan severa que durante más de 100 años no hubo registros confirmados de la especie en el condado de Cuyahoga. Por esa razón, el reciente video representa el primer avistamiento documentado desde los años 1800, un hecho que marca un hito para la historia ambiental local.

El Departamento de Recursos Naturales de Ohio (ODNR, por sus siglas en inglés) clasifica actualmente al fisher como una “especie de interés especial”. Aunque no está oficialmente en peligro de extinción, su presencia es monitoreada de cerca debido a su sensibilidad a los cambios en el hábitat y a su baja densidad poblacional.

Especialistas explican que el regreso del fisher no es casual. En las últimas décadas, Ohio ha experimentado una recuperación gradual de sus áreas forestales, acompañada de políticas más estrictas de protección de la vida silvestre. En algunas regiones del estado e incluso en estados vecinos, se han registrado reapariciones esporádicas de la especie, aunque siguen siendo poco comunes.

Cleveland Metroparks administra más de 24,000 acres de áreas naturales en Cuyahoga County, muchas de ellas ubicadas en zonas suburbanas y urbanas. Estas áreas funcionan como refugios y rutas de paso para diversas especies, facilitando la recolonización de animales que antes habían desaparecido del paisaje.

Las autoridades del parque aclararon que la detección de un solo ejemplar no significa necesariamente que exista una población establecida en la zona. Aun así, consideran que el avistamiento es un indicador alentador de la salud del ecosistema y de la conectividad entre hábitats naturales.

Por razones de seguridad y conservación, Cleveland Metroparks no reveló la ubicación exacta donde se grabó el video. Proteger al animal y evitar la interferencia humana es una prioridad, especialmente tratándose de una especie poco común y sensible a la perturbación.

El uso de cámaras trampa se ha convertido en una herramienta clave para estudiar la biodiversidad local. Estos dispositivos permiten registrar especies nocturnas o evasivas sin alterar su comportamiento natural, proporcionando datos valiosos para científicos y gestores ambientales.

El hallazgo también ha despertado interés entre residentes y amantes de la naturaleza, quienes ven en esta noticia un recordatorio del valor de los espacios verdes urbanos. Expertos señalan que la coexistencia entre ciudades y vida silvestre es posible cuando se planifica con criterios ecológicos y se respetan los procesos naturales. En ese sentido, el fisher se convierte en un símbolo de resiliencia ambiental y de los beneficios a largo plazo de invertir en conservación, educación y manejo responsable del entorno.

Funcionarios de Cleveland Metroparks destacaron que cada proyecto de restauración, desde la reforestación hasta la recuperación de riberas, contribuye a crear condiciones favorables para especies sensibles. Aunque el futuro del fisher en la región aún es incierto, su reaparición ofrece esperanza y refuerza la importancia de proteger los ecosistemas locales para las generaciones futuras.

