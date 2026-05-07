Nueva York vota su presupuesto

El proceso de presupuesto participativo “The People’s Money” regresa este año con una ambiciosa expansión que busca involucrar a más neoyorquinos que nunca en la toma de decisiones sobre el uso de fondos públicos. La iniciativa, liderada por la Comisión de Participación Cívica de la ciudad (CEC), permite que residentes desde los 11 años, sin importar su estatus migratorio, voten directamente en qué proyectos comunitarios se invertirán millones del presupuesto municipal.

“Es el único proceso de presupuesto participativo a nivel ciudad en Nueva York”, explicó la directora de “The People’s Money” Hillary Carelli-Donell, destacando que el programa que inicio en 2022, hace estas votaciones por cuarta vez consecutiva. Este año, la estrategia se ha fortalecido con alianzas clave. “Estamos colaborando con más de 100 organizaciones comunitarias y también con instituciones culturales para conectar el arte con la democracia”, señaló, Carelli-Donnell.

Entre esas colaboraciones destaca la participación de Sugar Hill Creamery, una heladería emblemática de Harlem que se convierte en punto de votación. Su cofundador y CEO, Petrushka Bazin Larsen, aseguró que la alianza surge de valores compartidos. “Somos más que una heladería, somos un espacio comunitario… nuestra misión es convertir extraños en vecinos y vecinos en familia”, afirmó la CEO. Para la campaña, crearon un sabor especial de matcha, mango y mochi, pensado no solo como una propuesta gastronómica, sino como una herramienta de conexión. “Cuando vienes por un helado, no esperas poder votar. Eso crea un puente hacia la participación cívica en un espacio cotidiano”, agregó Bazin Larsen.

El director de Asuntos Públicos de CEC, Jorwell Pérez, subrayó que el proceso ha sido profundamente comunitario desde su inicio. Más de 3,900 ideas fueron presentadas por residentes, y posteriormente evaluadas por asambleas ciudadanas en cada condado. “Queremos que la gente vea la participación cívica no nada más como votar, sino como involucrarse en su comunidad, ayudar a sus vecinos y tomar decisiones colectivas”, explicó Pérez.

La fase de votación comenzó el 6 de mayo y se extenderá hasta el 21 de junio, con opciones tanto en línea como presenciales en bibliotecas, centros comunitarios y negocios locales en toda la ciudad. Los residentes también pueden votar en línea a través de on.nyc.gov/pb, ampliando el acceso al proceso desde cualquier lugar.

Desde el componente visual, el artista Yazmany Arboleda ha contribuido a hacer la iniciativa más accesible y atractiva. Su trabajo con la CEC se basa en mostrar una democracia “más dulce, más cercana”, utilizando personajes y colores vibrantes que apelan a la emoción y al sentido de pertenencia.

“The People’s Money” no solo propone una forma distinta de asignar recursos, sino también una redefinición de la participación ciudadana en Nueva York, donde la comunidad se convierte en protagonista activa del cambio.