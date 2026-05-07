Tiendas deberán ofrecer más comida saludable para aceptar SNAP

El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas reglas para las tiendas que aceptan pagos del programa SNAP, conocido por ayudar a millones de familias de bajos ingresos a comprar alimentos.

Las autoridades buscan que los comercios ofrezcan opciones más nutritivas y reduzcan la presencia de productos considerados poco saludables dentro del programa.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que los establecimientos autorizados para aceptar beneficios SNAP deberán aumentar la cantidad y variedad de alimentos básicos disponibles en sus anaqueles.

Con las nuevas disposiciones, las tiendas tendrán que ofrecer al menos siete variedades de productos dentro de cuatro categorías esenciales:

–Proteínas

–Granos

–Lácteos

–Frutas y verduras

La agencia explicó que esta medida más que duplicará los requisitos actuales de abastecimiento y además ampliará las exigencias relacionadas con alimentos perecederos.

Las autoridades también señalaron que se cerrará una laguna que permitía que algunos productos procesados o snacks contaran como alimentos básicos dentro de SNAP.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, explicó algunos ejemplos de los cambios durante una entrevista televisiva.

“Antes de hoy, podías tener jalea como fruta y carne seca como proteína real; todo eso cambia hoy”, declaró.

Rollins añadió que el objetivo es mejorar la calidad de los alimentos disponibles en pequeños comercios y tiendas de barrio.

“Para quienes obtienen gran parte de sus alimentos en una tienda de esquina o una bodega, vamos a asegurarnos de que haya muchos más alimentos nutritivos en los estantes”, afirmó.

Las nuevas reglas comenzarán a aplicarse en otoño, mientras que el Departamento de Agricultura planea publicar orientación adicional para los comercios durante las próximas semanas.

Según el gobierno federal, los comercios autorizados por SNAP reciben más de $90,000 millones al año en pagos federales, lo que equivale a aproximadamente $236 millones diarios.

La medida forma parte de una estrategia impulsada por el Departamento de Agricultura y el Departamento de Salud y Servicios Humanos para reforzar el enfoque en lo que Rollins describió como “comida real”.

Por su parte, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., respaldó los cambios y calificó la medida como una reforma de sentido común.

“Esta regla vuelve a poner la comida real en el centro de SNAP”, señaló Kennedy en un comunicado. “Así es como hacemos a Estados Unidos saludable otra vez”.

No obstante, algunos grupos defensores de pequeños comercios han expresado preocupación por las nuevas exigencias.

Argumentan que regulaciones similares en el pasado provocaron que algunas tiendas abandonaran el programa en lugar de ampliar su inventario.

Actualmente, cerca del 71% de los negocios que aceptan SNAP son pequeñas tiendas, incluidos minisúpers y comercios de conveniencia.

La Asociación Nacional de Tenderos Independientes apoyó los cambios y aseguró que los nuevos requisitos refuerzan la importancia de tener acceso a una amplia variedad de alimentos reales.

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