Clima de hoy en Nueva York para este viernes 8 de mayo

¿Qué ropa deberías ponerte para salir este viernes en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sabemos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 55% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 43% en el transcurso del día y del 44% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:46 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:59 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 52 y los 63 grados Fahrenheit (11 y 17ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 91% por la mañana, 19% por la tarde y 91% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.