Hispano atrapado en la frontera era buscado por venta de drogas en escuela de Nueva York: acusación

Wilmer Castillo García, joven guatemalteco de 22 años, fue arrestado por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) cuando presuntamente intentaba salir de Estados Unidos tras haber sido puesto en libertad sin fianza mientras enfrentaba cargos por drogas en Nueva York.

Castillo García había sido imputado por venta criminal de una sustancia controlada, por haber vendido supuestamente narcóticos a un agente encubierto. También había sido acusado de poner en peligro el bienestar de un menor en relación con un incidente previo en el que, presuntamente, vendió gomitas con THC (cannabis) que derivaron en la hospitalización de más de 12 alumnos de la Escuela Secundaria William Floyd en el condado Suffolk de Long Island (NY).

Dado que todos los cargos incluidos en la acusación formal no eran elegibles para fianza bajo la ley actual del estado Nueva York, el tribunal no pudo fijar una fianza durante la lectura de cargos celebrada en agosto de 2025 y Castillo García quedó en libertad.

«Este acusado vendió presuntamente drogas a un agente encubierto y, además, se le vincula con la hospitalización de múltiples escolares. Sin embargo, nuestros fiscales no contaban con ningún mecanismo legal para solicitar al tribunal que fijara una fianza», declaró el Fiscal de Distrito, Raymond Tierney en un comunicado. «Las leyes de fianza de Nueva York siguen siendo defectuosas. Afortunadamente el acusado fue capturado, según se alega, mientras intentaba huir cruzando la frontera hacia Canadá. Agradecemos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá por garantizar que este acusado rinda cuentas ante la justicia por estos cargos».

La investigación sobre Castillo García comenzó después de que 12 estudiantes de la Escuela Secundaria William Floyd fueran trasladados al Hospital Peconic Bay tras enfermarse por el presunto consumo de gomitas comestibles que contenían tetrahidrocannabinol (THC), un compuesto presente en el cannabis. Las autoridades policiales rastrearon supuestamente el origen de las gomitas hasta una cuenta de Instagram, «7k_teddy», lo que condujo a los investigadores hasta Castillo García.

Posteriormente, el 5 y el 12 de mayo de 2025 Castillo García vendió presuntamente cocaína y marihuana a un agente encubierto de las fuerzas del orden. El 14 de agosto del año pasado compareció ante el Juez Interino de la Corte Suprema, Anthony Senft Jr., para la lectura de cargos contenidos en la acusación formal. Pero fue puesto en libertad bajo su propia palabra.

Más tarde, el 4 de octubre Castillo García fue arrestado por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá en Lewiston, Nueva York. Posteriormente, fue puesto bajo la custodia de ICE y trasladado al Centro Federal de Detención en Batavia (NY), para enfrentar procedimientos de deportación.

Pero a solicitud de la Oficina del Fiscal de Distrito del condado Suffolk, el juez Senft emitió un auto de habeas corpus ad prosequendum, ordenando que Castillo García fuera devuelto al condado Suffolk para responder a los cargos contenidos en la acusación formal por drogas de 2025. Ahora se encuentra detenido en el Centro Correccional del condado Suffolk a la espera de procedimientos adicionales, contando con la cooperación y asistencia del ICE.

Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 19 de mayo y enfrenta una pena de hasta nueve años de prisión en caso de ser declarado culpable del cargo principal. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.