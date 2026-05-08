La esencia de Roma llega a Manhattan con Ginger Ristorante

La auténtica esencia de Roma aterrizó recientemente en el corazón de Manhattan con Ginger Ristorante, el nuevo restaurante italiano de inspiración romana fundado por los restauradores italianos Dario Asara y Corinna Bassetti Josi. Ubicado a pocos pasos del Rockefeller Center, el espacio acaba de lanzar su esperado menú de primavera y estrenar una elegante terraza exterior ideal para la temporada.

El restaurante abrió su primera sede en Estados Unidos el pasado mes de octubre , convirtiéndose en la cuarta propuesta gastronómica del grupo, reconocido en Roma por establecimientos como Ginger Spagna, Pantheon y Corte Laica. La filosofía detrás del proyecto se basa en ingredientes sostenibles, orgánicos y de origen local, reinterpretando la cocina romana tradicional con una visión contemporánea y saludable.

“Estamos construyendo una cocina inspirada en Roma. Hacemos cocina vegetariana y trabajamos mucho con ingredientes frescos y saludables”, explica Carolina Brignani, gerente general del lugar, quien llegó a la ciudad desde la capital italiana para dirigir la operación. “Procuramos seleccionar pequeños productores y vegetales de temporada para mantener una cocina auténtica, similar a la que se hace en Roma”.

El interior destaca por recrear una especia de mercado con sus diferentes espacios./Cortesía

El espacio de 7,000 pies cuadrados, diseñado por Corinna Bassetti Josi, transforma el antiguo edificio Exxon en una experiencia inspirada en las clásicas plazas italianas. El interior destaca por un gran tragaluz estilo Liberty italiano, pisos en mosaico blanco y negro similares a los “sampietrini” romanos, mobiliario mediterráneo contemporáneo y abundante vegetación natural.

En el corazón del restaurante se encuentra una cocina abierta liderada por chefs italianos especializados en recetas romanas tradicionales. El menú celebra ingredientes frescos y técnicas ligeras como el vapor, el hervido y el braseado.

El plato Chitarra ai gamberi e limone es uno de las favoritos del menú, hecho con pasta fresca./Cortesía

Entre los platillos más destacados figuran los supplì o croquetas de arroz y mozzarella; el pulpo rostizado; el spaghettone cacio e tartufo con trufa negra; y los gnocchi ai carciofi con alcachofas y pecorino romano crujiente.

Las pizzas napolitanas, elaboradas en horno de ladrillo con masa fermentada hasta 72 horas, incluyen opciones como la “Nerano”, con calabacín, fondue de parmesano y aceite de oliva producido en el viñedo familiar de Irpinia, Italia. Una receta diferente para los neoyorquinos amantes de las pizzas.

“Las pizzas tienen una preparación especial. La masa pasa por un proceso largo de fermentación que nos gusta mucho porque hace el producto más ligero y digestivo. Tenemos distintas mezclas de harinas y trabajamos mucho el equilibrio de sabores. Muchas de las recetas vienen de tradiciones familiares italianas y usamos ingredientes provenientes de zonas cercanas a Nápoles e Irpinia”, explica Brignani.

Las pizzas son elaboradas en horno de ladrillo con masa fermentada hasta 72 horas./Foto: Cortesía

El restaurante también incorpora un “salumi bar” con sándwiches artesanales, tablas de embutidos y quesos italianos, además de una barra de jugos naturales, smoothies tropicales y ensaladas frescas elaboradas con ingredientes de mercados locales e internacionales.

Los postres incluyen el tradicional tiramisú servido en una taza de café y l cheesecake de açai con banana, acompañados de espresso, digestivos italianos y una selección de vinos orgánicos provenientes del viñedo familiar Le Masciare, en Italia.

El lugar hace uso de una gran variedad de frutas para preparar batidos y tragos./Cortesía

La recién estrenada terraza exterior se perfila como uno de los destinos más atractivos para disfrutar del tradicional aperitivo italiano durante la primavera y el verano en Nueva York.

“La idea es ofrecer algo diferente, una experiencia romana contemporánea pero accesible”, concluye Brignani.

Ginger Ristorante está ubicado en el 123 W 49th St, New York, NY 10020. Para reservaciones, visite: www.gingerristoranti.com o llame al (347) 565-0096.