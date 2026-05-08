Lucha para evitar sobredosis recibe inversión millonaria municipal en NYC

La ciudad de NuevaYork sigue tomando medidas concretas para avanzar en la lucha contra la crisis de opioides que, aunque han visto una disminución sustancial en el número de fallecidos por sobredosis, sigue afectando mayormente a los neoyorquinos negros y latinos, los residentes de barrios con altos índices de pobreza y los adultos de entre 55 y 64 años.

Precisamente, en el marco del Mes de la Concientización sobre la Salud Mental, el alcalde Zohran Mamdani anunció este jueves que se destinaron 12 millones de dólares para ampliar el acceso a servicios de recuperación que salvan vidas para los neoyorquinos en riesgo de sobredosis.

Los fondos asignados apoyarán la certificación y el empleo de especialistas en apoyo entre pares —personas con antecedentes de trastornos por consumo de sustancias que ayudan a otras personas en recuperación— y fortalecerán las iniciativas de alcance directo en los cinco condados. Además se espera que, en un plazo de cuatro años, cree 500 nuevos puestos a través de organizaciones comunitarias en toda la ciudad.

“Todos los neoyorquinos merecen acceso a atención, dignidad y apoyo, sin importar en qué etapa de su recuperación se encuentren. Esta inversión de 12 millones de dólares ayudará a conectar a los neoyorquinos con servicios que salvan vidas, a la vez que creará cientos de empleos bien remunerados basados en la experiencia vivida y la confianza de la comunidad”, declaró el alcalde Mamdani, subrayando que los especialistas en recuperación entre pares comprenden lo que significa la recuperación porque la han vivido en carne propia, y su liderazgo ayudará a más neoyorquinos a encontrar atención, mantenerse conectados y construir un futuro estable.

Las muertes por sobredosis siguen afectando a comunidades de toda la ciudad de Nueva York, aunque datos recientes muestran un progreso significativo. Nuevos datos provisionales de enero a septiembre de 2025 muestran que las muertes por sobredosis se mantuvieron estables tras una importante disminución en 2024. La ciudad registró 2,192 muertes por sobredosis en 2024, una disminución con respecto a las 3,056 de 2023, lo que representó el primer descenso sustancial en casi una década.

Esta nueva inversión municipal se enmarca dentro de la iniciativa HealthyNYC, cuyo objetivo es reducir las muertes por sobredosis en un 25% para 2030, a la vez que da continuidad a los esfuerzos por destinar los fondos del acuerdo sobre opioides a programas comunitarios de prevención, tratamiento, reducción de daños y recuperación.

En años anteriores, se han destinado fondos para la ampliación del horario y los servicios de OnPoint NYC, un mayor acceso al tratamiento, mejoras en el programa de respuesta a sobredosis no mortales del Departamento de Salud, el apoyo a la reducción de daños y la ampliación de los servicios de reducción de daños y recuperación en Staten Island.

En el año fiscal 2025, la municipalidad asignó $41 millones de dólares de los fondos del acuerdo sobre opioides para apoyar los servicios de tratamiento de adicciones en todas las agencias municipales.

La ciudad financiará centros de recuperación y programas de apoyo entre pares operados por Community Health Action of Staten Island, Exponents, Fortune Society, Odyssey House, Phoenix House, Let’s Talk Safety y Samaritan Daytop Village.

Ann-Marie Foster, FACHE, presidenta y directora djecutiva de Phoenix House -el centro de recuperación más antiguo de la ciudad de Nueva York-, dijo que se enorgullecían de ampliar su fuerza laboral de pares, que crea oportunidades para que las personas con experiencia vivida lideren, conecten y guíen a otros en sus procesos de recuperación.

“Con el apoyo de nuestros socios de la ciudad, Phoenix House se complace en lanzar su primera unidad móvil de Alcance Comunitario y Bienestar (NOW, por sus siglas en inglés) para ampliar el acceso a servicios esenciales de salud mental, brindar atención directamente en los vecindarios y fortalecer la confianza a través del apoyo entre pares”, manifestó Foster.

La concejal Tiffany Cabán externó su satisfacción ante la inversión que, afirmó, salvará vidas.

“Estamos invirtiendo en las personas. En los pares —los trabajadores con experiencia propia— que brindan un nivel de apoyo y resultados saludables continuos a quienes luchan contra el trastorno por consumo de sustancias que solo ellos pueden ofrecer. Estamos cuidando, no criminalizando, a las personas que consumen drogas por una infinidad de razones: para sobrellevar el dolor, la desconexión, el fracaso social y mucho más”, señaló la legisladora. “Hoy, Nueva York y las numerosas e increíbles organizaciones de reducción de daños de nuestra ciudad están liderando el camino en la ampliación del tratamiento comunitario y en la preservación de la vida de nuestros seres queridos”.

Estamos cuidando, no criminalizando, a las personas que consumen drogas por una infinidad de razones: para sobrellevar el dolor, la desconexión, el fracaso social y mucho más Tiffany Cabán – Concejal

Hay ayuda

Los neoyorquinos que busquen apoyo para la salud mental o el consumo de sustancias pueden llamar o enviar un mensaje de texto al 988 para hablar con consejeros capacitados y acceder a referencias confidenciales a servicios y recursos.