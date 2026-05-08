Netflix presenta el tráiler oficial de “I Will Find You”, la serie inspirada en el libro de Harlan Coben

La plataforma de Netflix no se detiene en su misión de ampliar su abanico de opciones para toda su audiencia y este jueves compartieron el tráiler oficial de su nueva serie de misterio “I Will Find You”, inspirada en el libro de Harlan Coben.

La miniserie será estrenada el próximo 18 de junio y contará con ocho episodios de una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Entre las ciudades donde se grabó parte de esta producción, resaltan algunas localidades de Nueva York, así como también de Ontario (Canadá) y Toronto (Canadá).

Sinopsis

David Burroughs es un ciudadano que es condenado a cadena perpetua tras ser acusado del asesinato de su hijo. Sin embargo, después de cinco años en prisión, empieza a recibir material que lo hace descubrir que su hijo está vivo.

Esa situación lo obliga a escapar de la cárcel con el único objetivo de buscar a su hijo y confirmar si realmente está vivo, para comprobar su inocencia, una situación que parece irreal y que despierta mucho la curiosidad con todo el suspenso que genera.

El tráiler

En el corte de esta cinta, Rachel (cuñada) visita en prisión a David, quien tenía cinco años privado de libertad, y le muestra una fotografía, en la que aparentemente aparece el hijo de David, llamado Matthew.

Eso despierta la curiosidad de David de manera inmediata y posteriormente se muestran flashbacks de la época en la que compartía con su hijo pequeño y su esposa. Tras su fuga de la cárcel, emergen imágenes de acción con el FBI y el tráiler cierra con la frase “Matthew está allá afuera, te voy a encontrar y te traeré a casa“.

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