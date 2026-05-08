Nueva York acuerda pagar más de $5 millones a familias de reclusos latinos fallecidos en Rikers Island por sobredosis

La ciudad de Nueva York acordó pagar casi $5.2 millones de dólares a las familias de dos hombres que murieron en la cárcel de Rikers Island por sobredosis de metadona, informó Queens Eagle.

Los fallecimientos incluyen el de José Mejía Martínez en 2021 y Donny Ubiera en 2023, ambos víctimas de la falta de atención del personal del Departamento Correccional.

La ciudad llegó a un acuerdo de $2.7 millones de dólares con la familia de Martínez y de $2.49 millones de dólares con la familia de Ubiera. Ambos casos fueron representados legalmente por el bufete Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP.

Según los documentos judiciales, Martínez, quien tenía antecedentes de consumo de sustancias y problemas de salud mental, ingirió metadona obtenida de otro recluso mientras estaba en un área común de la cárcel.

Durante horas, los agentes no respondieron a su evidente deterioro físico, y Martínez fue encontrado sin vida posteriormente.

De manera similar, Ubiera, originario de Bayside y diagnosticado con esquizofrenia, también consumió metadona en presencia de funcionarios penitenciarios.

Sus súplicas de ayuda fueron ignoradas y al menos un guardia no realizó su ronda, según grabaciones.

Su madre, Maricela Ubiera, declaró que “ninguna madre debería tener que enterrar a su hijo porque las personas responsables de su seguridad decidieron no actuar”, subrayando la necesidad de cambios en el sistema penitenciario.

Julia P. Kuan, socia del bufete que representó a las familias, señaló que estos acuerdos evidencian “las devastadoras consecuencias de un sistema penitenciario que falló repetidamente a dos hombres vulnerables bajo su custodia”.

Agregó que la ciudad no proporcionó la supervisión ni la intervención de emergencia que podría haber salvado sus vidas.

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