Anciano murió empujado en escaleras del Metro de Nueva York por “paciente psiquiátrico”; alcalde “horrorizado”

Ross Falzone, maestro de jardín de infancia jubilado, murió dramáticamente a los 76 años tras ser empujado por las escaleras en una estación del Metro de Nueva York en Chelsea el jueves, en un ataque aleatorio perpetrado al parecer por un hombre sin hogar que había sido dado de alta ese mismo día tras ser sometido a una evaluación psiquiátrica, informó la policía.

Según la Policía de Nueva York, un atacante se acercó por detrás de la víctima y lo empujó por las escaleras de la estación 18th St (línea 1) poco después de las 9:30 p.m. del jueves. El agresor huyó del lugar de los hechos. Los primeros agentes en llegar al lugar encontraron a Falzone inconsciente y sin responder a estímulos, con heridas en la cabeza. Fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se certificó su defunción la madrugada del viernes.

Horas después, ayer el sospechoso fue identificado como Rhamell Burke. Fue arrestado en el Metro en Penn Station luego de que la policía lo vinculara con las imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes durante un suceso ocurrido a las afueras del Precinto 17, en Midtown East Manhattan, seis horas antes del crimen, a las 3:30 p.m. del jueves. Por esa razón fue enviado al hospital para una evaluación mental, de donde fue dado de alta más tarde, destacó Daily News.

Burke, de 32 años, confirmó que carece de domicilio fijo. Se le han imputado cargos por homicidio y fuentes cercanas al caso revelaron que confesó haber cometido el crimen. Tras ser interrogado en la Comisaría 13 fue trasladado al Centro de Procesamiento de Detenidos. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Condena del alcalde Mamdani

A última hora del viernes, el alcalde Zohran Mamdani ordenó una investigación inmediata sobre cómo el Hospital Bellevue permitió que el sospechoso se marchara apenas unas horas antes del ataque. También ha solicitado al Departamento de Salud del estado que realice una revisión del caso.

«Estoy horrorizado por el asesinato de Ross Falzone y por las circunstancias que condujeron a él. Extiendo mis condolencias a sus seres queridos», declaró Mamdani. «Los neoyorquinos merecen respuestas. Por ello, he instruido a NYC Health + Hospitals para que lleve a cabo, por un lado, una investigación inmediata sobre qué medidas deberían haberse tomado para prevenir esta tragedia y, por otro, una revisión exhaustiva de sus protocolos de evaluación psiquiátrica y de alta».

Según fuentes policiales, Burke había sido detenido en la ciudad en cuatro ocasiones tan solo en los últimos tres meses. La detención más reciente había sido el 2 de abril en la estación subterránea West Fourth St, en West Village, donde supuestamente empujó a una mujer de 23 años por la parte posterior de la cabeza tras una discusión, provocándole contusiones. En relación con ese caso, se declaró “no culpable” y se le concedió la libertad bajo supervisión.

A media tarde del jueves Burke se acercó a un agente policial afuera de la Comisaría 17 en East 51st St, sacó un palo de un cubo de basura y lo mantuvo a su costado durante unos tres segundos antes de soltarlo, según informó NYPD. No quedó claro de inmediato qué dijo Burke, pero tras un breve intercambio con al menos un agente fue detenido y trasladado en una patrulla al Hospital Bellevue, donde fue sometido posteriormente a una evaluación psiquiátrica.

A las 4:39 p.m. el hospital le dio el alta. No quedó claro de inmediato qué tratamiento había recibido Burke. Los funcionarios de Bellevue no han emitido comentarios.

Casos similares

En diciembre de 2025 Kerri Aherne fue acusada de haber apuñalado a una turista de California que estaba cambiando el pañal de su bebé en un baño de la famosa tienda Macy’s de Nueva York. La sospechosa de 43 años había sido dada de alta de una unidad psiquiátrica de Manhattan la mañana del ataque.

En 2022 una anciana de 87 años murió tras caer empujada en una calle cerca de su casa en Chelsea. Como sospechosa del ataque azaroso fue detenida Lauren Pazienza, una joven vinculada con una adinerada familia en Long Island (NY). La víctima, identificada como Bárbara Maier Gustern, respetada entrenadora vocal de Broadway, falleció tras pasar cinco días en terapia intensiva, inconsciente.

La delincuencia en el Metro de NYC ha subido en 2026, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. La violencia sigue siendo constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.