Mujer desmembrada en Nueva York: anciano asesino serial hallado culpable por 3ra vez

Harvey Marcelin, anciano de 87 años que se encontraba en libertad condicional luego de dos feminicidios, fue declarado culpable de matar y desmembrar una mujer cuyos restos fueron descubiertos dentro y en las inmediaciones del apartamento del acusado en East New York, Brooklyn (NYC) en 2022.

«Esta condena hace que el acusado rinda cuentas por el cruel y reprobable homicidio de Susan Leyden. Tras este asesinato sin sentido, el acusado profanó los restos de la víctima de una manera que verdaderamente conmociona la conciencia. Espero que la familia de la Sra. Leyden encuentre cierto consuelo en este veredicto de culpabilidad, el cual garantiza que este acusado nunca volverá a caminar en libertad», declaró el fiscal de distrito, Eric González, en un comunicado.

El jueves Marcelin fue declarado culpable de homicidio, manipulación de pruebas físicas y ocultación de un cadáver humano, tras una hora de deliberaciones en un juicio con jurado presidido por el juez del Tribunal Supremo de Brooklyn, Danny Chun. Ahora se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional cuando se dicte su sentencia el 10 de junio.

Las imágenes de vigilancia captadas el 27 de febrero de 2022 mostraban a la víctima de 68 años entrando en el apartamento del acusado, situado en Pennsylvania Av. Nunca se la volvió a ver salir de allí. Otras imágenes de vigilancia mostraron al acusado, el 2 de marzo, arrastrando un carrito de la compra con ruedas que contenía una bolsa de plástico negra. El torso de la víctima fue descubierto dentro de esa bolsa en las primeras horas de la madrugada siguiente.

En un registro posterior del apartamento del acusado la policía descubrió la cabeza y las extremidades de la víctima, así como sangre, productos de limpieza, un martillo y la caja de una sierra eléctrica. El 7 de marzo se encontró una de las piernas cerca de un cubo de basura, a unas tres manzanas de distancia. Además, un video de vigilancia mostró al acusado comprando una sierra y productos de limpieza en una tienda Home Depot de Manhattan, aproximadamente en el momento de la desaparición de la víctima.

El médico forense determinó que la víctima, quien residía en Clinton Hill, sufrió un traumatismo contundente en la cabeza y otras lesiones físicas en el cuerpo. La investigación reveló que el acusado y la víctima residieron en un mismo albergue en El Bronx en 2019, pero la naturaleza de su relación no está clara.

Dos homicidios previos

Marcelin, ex convicto por matar a dos novias suyas, ahora se identifica como una mujer transgénero. Su primera condena por homicidio se remonta a hace casi seis décadas: el 18 de abril de 1963 le disparó al menos tres veces a Jacqueline Bonds con un revólver calibre 32 dentro de un apartamento en Harlem. Fue condenado, cumplió 20 años de prisión y salió en libertad en mayo de 1984.

Año y medio después, en noviembre de 1985 mató a puñaladas a su novia en Central Park. Después de acuchillar repetidamente a la víctima, Marcelin colocó su cuerpo en una bolsa de basura y lo dejó en una calle de Manhattan. Fue declarado culpable de homicidio involuntario en primer grado y estuvo en el Centro Correccional de Cayuga hasta agosto de 2019.

En una audiencia de la Junta Estatal de Libertad Condicional en 1997 Marcelin admitió que tenía “problemas” con las mujeres.

Otro asesino serial en Nueva York, Rex Heuermann, sorprendió en abril al declararse culpable de la muerte de 8 mujeres cuyos cuerpos habían sido encontrados a lo largo de Ocean Parkway en Long Island (NY) entre 1993 y 2010. En paralelo Shannan Gilbert desapareció en mayo de 2010, lo que desencadenó la búsqueda que condujo al hallazgo de muchos de esos restos humanos; sin embargo, Heuermann no ha sido imputado por ese caso.

También el mes pasado Kevin Gavin, hombre de 71 años, se declaró culpable de haber matado a tres mujeres mayores que eran sus vecinas en un edificio de vivienda pública (NYCHA) en Brooklyn.