Memo Ochoa quiere estar en el Mundial 2026: “Mantengo la ilusión de jugar uno más”

Guillermo “Memo” Ochoa sigue con las esperanzas de formar parte de la selección de México que va al Mundial 2026 y que se convierta en su sexta participación en una Copa del Mundo.

Ochoa contó que no ha sido fácil el proceso de regreso al Tri, pero se lo puso como reto para estar en la Copa del Mundo.

“Busco disfrutar este momento, una etapa distinta por la experiencia acumulada en cada Mundial. Hoy mantengo la ilusión de jugar uno más. No ha sido fácil este camino de regreso a la Selección, pero es un reto personal que me propuse”, declaró en un evento de Coppel.

Ochoa firmó con AEL Limassol de Chipre para mantenerse activo y llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo que se celebrará en México, el próximo mes de junio.

¡Memo va con TODO! 👊🧤



Ochoa, por su lugar en la lista definitiva para el Mundial, en donde cree que tiene muuuucho que aportar. pic.twitter.com/TGXlWlqBh5 — TNT Sports México (@tntsportsmex) May 9, 2026

“Me siento muy bien y con ganas de seguir aportando. Ojalá pueda estar en la lista final; trabajo fuerte para vivir esta experiencia desde dentro del campo”, añadió.

Con el club chipriota, el guardameta mexicano lleva 22 de 29 partidos disputados con 34 goles encajados. En la temporada también suma cinco porterías imbatidas y tres tarjetas amarillas.

Raúl Rangel gana espacio para ser portero titular de México en Mundial 2026

Raúl Rangel, guardameta del Guadalajara, aprovechó este jueves el inicio de la concentración de la selección mexicana de fútbol para perfilarse como el favorito para ser el titular en el Mundial en el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Este jueves ‘el Vasco’ Aguirre trabajó con todos los jugadores requeridos de los equipos de la liga local.

No perdió de vista el trabajo de los porteros Raúl Rangel, Carlos Acevedo, de Santos, ambos considerados para la Copa del Mundo, y Óscar García, del León, que forma parte del grupo de ocho ‘sparrings’ que servirán para que el estratega pueda trabajar mientras que poco a poco llegan los elementos que juegan en Europa.

Guillermo Ochoa, veterano de 40 años, quien juega en el AEL Limassol del fútbol de Chipre, se presume será el tercer arquero en la convocatoria final.

A pesar de su amplia experiencia con múltiples equipos en Europa como el Salernitana, Standar de Lieja, Granada, Málaga, Ajaccio, entre otros, su edad hace difícil que se convierta en el número uno entre los actuales porteros del Tri, aunque parece que eso no impedirá que esté presente en su sexto mundial, lo que será un récord.

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