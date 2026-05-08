Mundial 2026 contará con tres ceremonias de inauguración

La FIFA ha revelado finalmente el despliegue artístico que marcará el inicio del Mundial 2026, apostando por una estrategia inédita de tres ceremonias de inauguración consecutivas en las naciones anfitrionas. Según el comunicado oficial de Gianni Infantino, este formato busca reflejar la individualidad de México, Canadá y Estados Unidos, integrando sus culturas a través de un espectáculo que el presidente de la FIFA calificó como una celebración verdaderamente global.

El Estadio Azteca hará historia el jueves 11 de junio al convertirse en el primer recinto en albergar tres aperturas mundialistas.

Antes del duelo entre México y Sudáfrica, el Coloso de Santa Úrsula vibrará con una mezcla de talento local e internacional que incluye a Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná. A la representación mexicana se sumarán el colombiano J Balvin, el venezolano Danny Ocean y la sudafricana Tyla, encargada de aportar el sello sonoro del primer rival del Tri.

La trilogía de celebraciones continuará el 12 de junio en Toronto y Los Ángeles. En Canadá, previo al encuentro contra Bosnia y Herzegovina, figuras como Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y Jessie Reyez encabezarán el show.

Simultáneamente, el SoFi Stadium de California recibirá a Katy Perry, el rapero Future, Lisa de Blackpink y la paraguaya Marilina Bogado, quienes actuarán antes del debut de la selección estadounidense frente a Paraguay.

Como eje central de la identidad sonora del torneo, estos artistas darán vida al Álbum Oficial del Mundial 2026. Entre las colaboraciones más esperadas destaca la participación de Shakira junto al nigeriano Burna Boy, quienes interpretarán el tema principal titulado ‘Dai Dai’.

Con 104 partidos programados en 16 sedes, la cita más ambiciosa del fútbol internacional arrancará en la capital mexicana y cerrará su ciclo el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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