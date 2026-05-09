Neoyorquinos pueden recuperar hasta $5,000 dólares ahora más rápido, según Expedited Payment Program

Una importante ampliación acelerada del programa estatal de fondos no reclamados (Expedited Payment Program) ayuda a los neoyorquinos a recuperar con mayor rapidez su dinero “perdido”.

El programa permite ahora devolver automáticamente hasta $5,000 dólares en fondos no reclamados, tales como cuentas bancarias antiguas o cheques no cobrados.

Según la Oficina del Contralor del estado Nueva York, esta ampliación eleva el límite de pago automático dentro del programa de pagos acelerados del estado, de $250 dólares a un máximo de $5,000. Los funcionarios estatales señalaron que este incremento forma parte de una iniciativa destinada a ayudar a los neoyorquinos a recuperar, con mayor celeridad, el dinero que les pertenece, sin necesidad de presentar una reclamación formal; si bien la presentación de una reclamo sigue siendo una opción disponible.

Con frecuencia las personas pierden dinero de forma inadvertida a partir de diversas fuentes, tales como cuentas bancarias inactivas, cheques no cobrados y reembolsos de pólizas de seguros. Estos fondos no reclamados son transferidos a la Contraloría del Estado Nueva York. El Programa de Pagos Acelerados envía cheques a sus legítimos propietarios en todo el estado, explicó amNY.com. Hasta la fecha se han emitido más de 210,000 cheques acelerados, sumando un total de $48 millones de dólares, con un pago promedio de $229.

El contralor estatal, Thomas DiNapoli, afirmó que la ampliación del sistema de pagos automáticos llega en un momento en que las familias se enfrentan a costos más elevados en productos básicos, tales como facturas de servicios, alimentos y combustible. Al aumentar el tope máximo, el estado espera devolver una mayor cantidad de dinero extraviado de manera más rápida y con menos trámites burocráticos.

«Acelerar la devolución del dinero extraviado es una de mis prioridades; por ello, en 2024, mi oficina colaboró ​​con la Legislatura Estatal para establecer un mecanismo que permitiera agilizar la entrega de fondos a los ciudadanos», declaró DiNapoli. «Tras un primer año exitoso, hemos decidido elevar el umbral hasta los $5,000 dólares. En estos tiempos económicos difíciles, cualquier ayuda es bienvenida, dado que el costo del combustible, los alimentos y los artículos de primera necesidad continúa en aumento».

El programa de pagos acelerados se puso en marcha el año pasado con un tope de $250 dólares, permitiendo la emisión automática de cheques sin que los particulares tuvieran que presentar una reclamación formal. Esta legislación, impulsada por DiNapoli y patrocinada por el senador estatal Luis Sepúlveda y el asambleísta John McDonald, fue promulgada por la gobernadora Kathy Hochul en 2024. En este momento se devuelven en promedio más de $2 millones de dólares diarios en fondos no reclamados.

«Ampliar el programa de pagos acelerados (…) constituye un paso significativo para reducir la burocracia, fortalecer la confianza pública y garantizar que un mayor número de familias pueda acceder a recursos que marquen una diferencia real, especialmente en un contexto en el que el costo de la vida sigue aumentando en todo el estado Nueva York», comentó Sepúlveda, senador por El Bronx (NYC).

¿Cómo recuperar su dinero perdido a través del estado Nueva York (NYS)?

Solo las cuentas elegibles y verificadas a partir de enero de 2025 se devuelven automáticamente mediante el Programa de Pagos Acelerados. Las reclamaciones más antiguas, las sucesorias o aquellas que requieren verificación adicional no se tramitan a través de este programa; por ello, el estado insta a los neoyorquinos a consultar sobre sus fondos perdidos:

-En internet: osc.ny.gov/unclaimed-funds

-Por teléfono: (800) 221-9311 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

-En persona: en los eventos de divulgación que se celebran en todo el estado. El calendario se actualiza con regularidad.