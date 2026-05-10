Cuánto podrías ganar si trabajas haciendo compras para otros en Instacart

Trabajar como repartidor y comprador para Instacart puede parecer una forma sencilla de ganar dinero extra, pero las ganancias reales dependen de varios factores, desde la ciudad donde se trabaja hasta los gastos de gasolina y el tiempo de espera entre pedidos.

Una persona que probó trabajar durante una semana como comprador de servicio completo para la plataforma compartió cuánto logró ganar y qué aspectos influyen realmente en las ganancias.

Cuánto dinero se puede ganar

Según datos de ZipRecruiter citados en el reporte, los repartidores de Instacart en Estados Unidos ganan en promedio alrededor de $18 por hora.

Sin embargo, la experiencia real del trabajador fue distinta.

Durante tres días de trabajo acumuló:

–Casi 7 horas activas en la aplicación

–Ganancias totales de $80.29

–Un promedio de $11.47 por hora

Pero al tomar en cuenta el tiempo esperando pedidos en estacionamientos, calculó que realmente dedicó unas 10 horas al trabajo.

Además, utilizó aproximadamente medio tanque de gasolina y recorrió cerca de 160 millas con su vehículo personal.

Después de descontar unos $25 en gasolina, sus ganancias reales quedaron en aproximadamente $55.29, lo que redujo el promedio a cerca de $8 por hora.

Cómo funciona el pago en Instacart

Los trabajadores reciben dinero por cada ‘batch’, término que utiliza Instacart para referirse a una entrega.

Un batch puede incluir:

–Uno o varios clientes

–Compras en diferentes tiendas

–Distancias variables

–Diferente cantidad de productos

El pago total normalmente incluye:

–Pago base

–Promociones

–Propinas

Según la plataforma, los pedidos más complejos suelen pagar mejor.

Por ejemplo, el trabajador ganó:

–$6.22 por una entrega pequeña de cuatro artículos

–$21.63 por un pedido más complicado con dos clientes y múltiples tiendas

Ese último pedido le tomó una hora y 45 minutos y requirió recorrer 16 millas.

Las propinas hacen gran diferencia

El reporte destaca que las propinas pueden representar una parte importante de las ganancias.

De los $80.29 obtenidos, aproximadamente $32 provinieron de propinas de clientes.

Instacart recomienda a sus trabajadores:

–Elegir cuidadosamente productos frescos

–Empacar bien los artículos

–Mantener comunicación constante con los clientes

Todo esto puede ayudar a recibir mejores propinas.

Los horarios importan

La aplicación muestra cuáles son los horarios y zonas más activas.

En este caso, el día con mayor demanda en la ciudad del trabajador era el domingo, especialmente entre las 3:00 p.m. y 7:00 p.m., donde incluso aparecía la posibilidad de ganar hasta un 25% adicional.

Una experiencia diferente a otras apps

La persona que realizó la prueba aseguró que encontró más satisfactorio comprar productos para otras personas que trabajar como conductor de Uber o haciendo entregas de comida para DoorDash.

Aunque reconoció que las ganancias no fueron tan altas como esperaba, señaló que la experiencia podría mejorar en ciudades más grandes o durante horarios de mayor demanda.

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