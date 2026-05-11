Dejé las pastillas anticonceptivas y no me viene el periodo: ¿Estoy embarazada?

Cuando una mujer toma la decisión de dejar las pastillas anticonceptivas, bien sea por cambiar el método o por simple deseo, el cuerpo puede experimentar cambios que impactan directamente en el ciclo menstrual, incluyo retrasos en el periodo. Esto conduce a una pregunta clave: ¿Estoy embarazada?

La respuesta depende de distintos factores, entre ellos el tiempo que pasó desde la última relación sexual, si se utilizó otro método anticonceptivo y cómo responde cada organismo al cambio hormonal.

La doctora Kate Shkodzik, ginecobstetra y consultora médica en la aplicación Flo, explica que el cuerpo femenino necesita un período de adaptación después de suspender los anticonceptivos hormonales, por lo que los cambios en la menstruación son frecuentes durante las primeras semanas o meses.

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¿El retraso tras dejar las pastillas anticonceptivas significa un embarazo?

No necesariamente. La experta señala que, aunque dejar las pastillas elimina parte de la protección anticonceptiva hormonal, el retraso menstrual no siempre indica embarazo.

Todo depende de si hubo relaciones sexuales vaginales sin protección después de abandonar el tratamiento o durante días cercanos a la suspensión.

Asimismo, aclara que los efectos de las pastillas no desaparecen de forma inmediata. El cuerpo puede tardar cierto tiempo en recuperar completamente la ovulación.

“Es normal que tu menstruación se retrase, porque tu cuerpo necesita un tiempo para adaptarse a los nuevos niveles hormonales. Esto también puede causar menstruaciones irregulares durante varios meses”, reiteró la doctora Shkodzik.

En algunos casos, la menstruación puede regresar rápidamente. En otros, el cuerpo tarda más tiempo en recuperar su ritmo habitual. Sin embargo, recomienda hacerse una prueba de embarazo si existe duda o si el retraso menstrual supera varias semanas.

Cuándo debería volver la menstruación

Según explicó la doctora Kate Shkodzik, el periodo podría regresar entre dos y cuatro semanas después de dejar las píldoras, especialmente si la mujer suspendió el tratamiento a mitad de un blíster.

Sin embargo, insistió en que cada cuerpo responde de manera distinta. Incluso, también existen condiciones médicas que pueden retrasar la menstruación, como el síndrome de ovario poliquístico (SOP), alteraciones hormonales o problemas metabólicos.

En caso de que pase más de un mes sin menstruación y la prueba de embarazo resulta negativa, los especialistas recomiendan acudir a un ginecólogo para una evaluación médica. Por último, evita la automedicación y consulta con un profesional ante síntomas intensos.

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