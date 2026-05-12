Bebé engrosó lista de fallecidos en racha de incendios residenciales en Nueva York

Un bebé murió y sus hermanos gemelos de 6 años permanecen en estado crítico tras un devastador incendio en un edificio de apartamentos este lunes en El Bronx (NYC).

Un total de siete personas resultaron heridas. Tres hermanitos fueron trasladados al hospital St. Barnabas, donde el menor de ellos, Liam Parks de un año de edad, falleció a consecuencia de sus heridas. Dos adultos y tres bomberos también se recuperan de lesiones en condición estable.

Funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informaron que el incendio se originó poco antes de las 3:40 p.m. del lunes en un edificio de apartamentos de seis pisos, situado en el número 2609 Bainbridge Ave., entre las calles East 193rd y 194th, en el barrio Fordham. Más de 20 unidades y 80 efectivos de bomberos y servicios de emergencia respondieron a la escena, logrando controlar las llamas aproximadamente una hora después.

Un vecino relató a ABC News que las llamas brotaron en el apartamento del 2do piso, habitado por una mujer con sus cuatro hijos; añadió que la madre había salido a la tienda y dejó a su hija mayor a cargo de sus hermanitos: el bebé y los gemelos.

Cuando comenzó el fuego, un vecino contó que intentó prestar ayuda, pero el humo era demasiado denso para acceder por la entrada principal; por ello, intentó ingresar por la parte trasera del apartamento, aunque tuvo dificultades para lograrlo.

Fueron los bomberos quienes, abriéndose paso a través del humo que había invadido el pasillo, lograron rescatar a los tres niños. Todos ellos se encontraban en estado crítico, incluyendo el que luego falleció.

Las autoridades del FDNY sospechan que las puertas que quedaron abiertas mientras los ocupantes huían pudieron haber contribuido a la propagación del fuego, tal como ha ocurrido en varios siniestros recientes en la ciudad de Nueva York. “Últimamente hemos tenido varios de estos incendios en los que los ocupantes del apartamento afectado han huido del edificio, dejando la vivienda abierta. Al parecer, este vuelve a ser el caso”, declaró Malcolm Moore, Jefe de Operaciones de FDNY.

Si bien cerrar la puerta tal vez no habría alterado el trágico desenlace en ese apartamento, las autoridades afirman que habría impedido que las llamas -ávidas de oxígeno- se propagaran por el pasillo, causando más heridos y daños materiales. “En el instante en que cierras la puerta, brindas a todos los demás ocupantes del edificio la oportunidad de huir y te das a ti mismo más tiempo para escapar, al evitar que el fuego te persiga”, explicó Moore.

La Cruz Roja Americana informó haber registrado a 38 personas para brindarles asistencia de emergencia. La causa del incendio se encuentra bajo investigación.

La tragedia de ayer se sumó a una racha de fuegos residenciales que la semana pasada sumó al menos 6 muertos alrededor de la ciudad, incluyendo la periodista Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua, en Inwood.